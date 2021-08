Algerije verbreekt alle diplomatieke banden met Marokko

Algerije heeft vanaf dinsdag per direct alle diplomatieke banden met buurland Marokko verbroken. Dat heeft de Algerijnse minister van Buitenlandse Zaken, Ramtane Lamamra, tijdens een persconferentie bekendgemaakt, zo melden internationale persbureaus en de Algerijnse zender Echorouk.

Lamamra, die namens president Abdelmadjid Tebboune sprak, beschuldigde Marokko van „vijandige acties”. Volgens Algerije voeren Marokkaanse „veiligheids- en propagandadiensten” een „gemene oorlog” tegen Algerije en zijn inwoners. Vorige week nog zei Tebboune dat „aanhoudend vijandig” gedrag vanuit Marokko ervoor zorgt dat een herziening van de relaties nodig was. Lamamra beschuldigt Marokko er onder andere van spionagesoftware te hebben gebruikt tegen Algerijnse functionarissen.

Lees ook: Strijd om Westelijke Sahara: ‘Jongeren spreken over hervatting van de oorlog’

Algerije haalde half juli de ambassadeur in Marokko al terug, vanwege de steun van de Marokkaanse VN-ambassadeur aan de groepering MAK, die autonomie wil in de regio Kabylië. Algerije beschuldigt onder meer die groep ervan achter de natuurbranden van afgelopen maand te zitten. Daarbij vielen zeker 65 doden.

De relatie tussen de twee landen in Noord-Afrika is al tientallen jaren slecht, vooral vanwege de Westelijke Sahara. Marokko heeft het gebied in de jaren zeventig geannexeerd. De beweging Polisario strijdt echter voor onafhankelijkheid en Algerije steunt dat. De leider van de beweging, Brahim Ghali, verblijft in Algerije. De grenzen tussen Algerije en Marokko zijn sinds 1994 gesloten, maar sinds 1988 zijn er wel diplomatieke banden. De consulaten in beide landen blijven ondanks het verbreken van die banden wel open.