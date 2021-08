Biden houdt vast aan deadline vertrek uit Kabul De Verenigde Staten houden vast aan het vertrek uit Afghanistan op 31 augustus. Dat heeft de Amerikaanse president Joe Biden bevestigd tijdens een televisietoespraak. Hij vreest een aanslag door de Afghaanse tak van Islamitische Staat. Biden heeft de leiders van de G7 landen ingelicht tijdens een topoverleg. Ook zij houden vast aan een vertrek uit Kabul over een week. Er kan echter een situatie ontstaan waardoor de missie van de Verenigde Staten wordt verlengd, aldus het Witte Huis. De president heeft de ministeries van Defensie en Buitenlandse Zaken gevraagd om noodplannen, mocht een langere inzet nodig zijn. Een voltooiing van de missie over een week is afhankelijk van „voortdurende coördinatie” met de nieuwe Afghaanse machthebbers, de Taliban, benadrukte een regeringswoordvoerder. Zo moeten evacués toegang tot de luchthaven blijven krijgen. Europese landen hadden aangedrongen op een verlenging om alle Afghaanse bondgenoten te kunnen evacueren die zich bedreigd voelen door de radicaalislamitische Taliban. De Duitse bondskanselier Angela Merkel had al gezegd dat Biden niet overstag was gegaan. De Taliban hebben laten weten dat zij een verlenging van de deadline niet zullen accepteren.

President Joe Biden geeft een persconferentie over het terugtrekken van Amerikaanse troepen uit Afghanistan. Foto Leah Millis/ Reuters

Politie grijpt in bij protest in Harskamp tegen Afghaanse vluchtelingen De politie heeft ingegrepen bij een protest bij de legerplaats Harskamp in Ede. Zo’n 250 mensen waren naar de opvanglocatie gekomen om te protesteren tegen de komst van Afghaanse vluchtelingen. De jongeren hadden kratten bier meegenomen die werden leeggedronken en ze riepen leuzen als „eigen volk eerst” en „Harskamp is van ons”. Rond rond 22.00 ontstonden er opstootjes tussen de jongeren en de politie, zo meldt de regionale krant De Gelderlander. De toen nog ongeveer 60 jongeren gaven geen gehoor aan oproepen om weg te gaan, en staken vuurwerk af en autobanden in brand. De politie heeft ze daarop uit het gebied weggejaagd en naar het dorp geleid. Inmiddels is het rustig in Harskamp. In Harskamp is plaats gemaakt voor de opvang van achthonderd Afghanen. Het gaat om mensen die vanwege hun inzet voor Nederland en Europa hun leven niet zeker zijn in hun thuisland, nu de Taliban daar de macht heeft gegrepen, en hun familieleden.

De politie heeft ingegrepen tijdens een demonstratie tegen de komst van Afghaanse vluchtelingen bij de noodopvanglocatie in legerplaats Harskamp. Foto ANP/Persbureau Heitink