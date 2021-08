Kaag wil ‘extra tijd’: we moeten ook na 31 augustus evacueren Demissionair minister van Buitenlandse Zaken Sigrid Kaag (D66) wil dat de evacuatieoperaties in Afghanistan ook na 31 augustus door blijven gaan. Anders zullen veel evacués niet naar Nederland, Duitsland, het Verenigd Koninkrijk of Frankrijk kunnen vliegen, denkt Kaag. De minister wil daarom „extra tijd” voor de evacuaties, zo zegt ze volgens persbureau ANP. Lees ook: Westerse landen in race tegen de klok met week te gaan in Kabul De Amerikaanse president Joe Biden hield eerder 31 augustus aan als streefdatum waarop Amerikaanse militairen moeten zijn vertrokken uit Afghanistan. Eerder suggereerde Biden het verblijf te zullen verlengen. Verschillende westerse bondgenoten hebben daarop aangedrongen bij de VS. De Amerikanen besturen de luchthaven van Kabul momenteel; in het gebied daarbuiten voeren de Taliban het bewind. Voor de Taliban is een langer Amerikaans verblijf geen optie: de fundamentalistische beweging dreigde met „consequenties” als de VS niet voor 31 augustus vertrokken zijn. Kaag stelde dat in de nacht van maandag op dinsdag tweehonderd evacués „onder heel moeilijke omstandigheden” op een vliegtuig in Kabul zijn gezet. De minister weet niet hoeveel Nederlanders tot die groep behoren. Inmiddels zijn nu zeven evacuatievluchten uit Kabul aangekomen op Schiphol, in het laatste toestel zaten negen Nederlanders. Defensie heeft in totaal ruim duizend mensen uit Afghanistan geëvacueerd, anderhalve week nadat de Taliban aan de macht kwamen. Een van de evacuatievliegtuigen landt op Schiphol. Foto Robin van Lonkhuijsen/ANP

Britse Defensieminister: evacueren na 31 augustus ‘onwaarschijnlijk’ Het Verenigd Koninkrijk voorziet dat 31 augustus te uiterste datum is om evacués via hoofdstad Kabul uit Afghanistan te laten vertrekken. Minister van Defensie Ben Wallace zegt dinsdag tegen Sky News dat het „onwaarschijnlijk” is dat evacuaties ook na eind augustus door kunnen gaan. Volgens Wallace wordt Afghanistan steeds onveiliger naarmate de streefdatum nadert. Des te langer evacués in Kabul blijven, des te gevaarlijker het evacueren wordt, aldus de minister. De Taliban patrouilleren in het gebied rondom het vliegveld in de hoofdstad. Op de luchthaven zelf zijn Amerikaanse militairen de baas. President Joe Biden heeft eerder gesuggereerd om hun verblijf te verlengen tot na augustus om de evacuaties af te ronden. Ook de Britse premier Boris Johnson is daar voorstander van, maar voor de Taliban is een langer Amerikaans verblijf onbespreekbaar. Als de Amerikanen voor 31 augustus niet weg zijn, dan volgen er „consequenties”, waarschuwden de Taliban maandag. Dinsdag spreken Biden en Johnson op een G7-top over de situatie in Afghanistan. De zeven grote industrielanden praten daar over een gezamenlijke evacuatiestrategie en een de deadline van eind augustus. Meerdere bondgenoten van de Verenigde Staten hebben aangedrongen bij Biden om de streefdatum uit te stellen.

Zevende evacuatievliegtuig aangekomen op Schiphol, 184 evacués aan boord Een zevende evacuatievliegtuig uit Kabul is dinsdagochtend omstreeks 08.50 uur geland op luchthaven Schiphol in Amsterdam. Aan boord bevonden zich 184 evacués uit Afghanistan, zo laat een woordvoerder van het ministerie van Defensie weten. Van de 184 passagiers hebben negen een Nederlands paspoort. Defensie weet niet welke nationaliteit de overige inzittenden hebben. Defensie evacueert Nederlanders en Afghanen die werkten voor de Nederlandse missie in hun land, zoals tolken, beveiligers en ambassadepersoneel. De Nederlandse regering evacueerde ruim duizend mensen uit Afghanistan sinds de Taliban anderhalve week geleden vanuit het presidentieel paleis in Kabul bekendmaakten de Afghaanse hoofdstad ingenomen te hebben.