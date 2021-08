Aantal Covid-19-patiënten in ziekenhuizen blijft hoog

Het overgrote deel van de mensen die in de afgelopen zes weken een positieve uitslag van een coronatest ontving was niet gevaccineerd. Dat blijkt uit cijfers die het RIVM dinsdag heeft gepubliceerd.

In totaal waren er 368.060 mensen die tussen 12 juli en 22 augustus positief testten op het coronavirus. Van die mensen was bij 305.682 personen een vaccinatiestatus bekend. Van hen was 66 procent was nog helemaal niet gevaccineerd, 18 procent had één prik gekregen en 16 procent was volledig gevaccineerd.

Het percentage gevaccineerde menen die toch positief zijn getest ligt wat hoger dan een eerdere rapportage van het RIVM: begin augustus meldde het instituut dat van de mensen die in juli een positieve testuitslag kregen zo’n 12 procent volledig gevaccineerd was. Dat is in elk geval deels te verklaren doordat de vaccinatiegraad in de tussentijd is opgelopen. Destijds was 66 procent van alle volwassenen volledig gevaccineerd, dat is inmiddels opgelopen naar 76 procent.

Leeftijdsverschil

De vierde besmettingsgolf, die in juli en augustus tot hoge aantallen positieve tests leidden, vond met name onder jongeren plaats. Die groep was toen veelal nog niet volledig gevaccineerd. Dat is ook te zien in de cijfers: zo’n 10 procent van de mensen jonger dan veertig jaar oud die een positieve testuitslag kreeg was volledig gevaccineerd. Bij oudere leeftijdsgroepen ligt dat percentage veel hoger: bij 70-plussers gaat het om ruim 75 procent. Van die leeftijdsgroep was negen op de tien personen al volledig gevaccineerd.

Het effect van vaccinatie is in die leeftijdsgroepen ook te zien, stelde het RIVM eerder al. De voorgaande golven begonnen doorgaans ook bij jongeren, maar die gaven vroeg of laat het virus door aan andere generaties, waarna het aantal positieve tests ook daar steeg. Maar in deze golf gebeurde dat niet – met name in de leeftijdsgroepen waar het overgrote deel al volledig was gevaccineerd was er maar een heel beperkte stijging te zien van het aantal positieve tests.

Coronacijfers dalen niet

Na een aanvankelijke snelle daling begin deze maand blijft het aantal positieve tests nu al twee weken op een stabiel niveau van zo’n 2.500 per dag hangen. Dat is fors meer eind juni, toen dat er zo’n 500 waren. Ook het aantal Covid-19-patiënten in de ziekenhuizen blijft hoog, er liggen sinds eind juli zo’n 200 patiënten met corona op de IC en dat is sindsdien nog niet afgenomen.

Het blijft nog onduidelijk hoeveel gevaccineerden er precies in het ziekenhuis worden opgenomen. Daarover wordt nauwelijks data gedeeld – het ministerie van Volksgezondheid heeft één keer de uitkomsten van een kleine rapportage naar buiten gebracht. Daarin was de vaccinatiestatus bijgehouden van mensen die in de week van 12 tot en met 19 juli in het ziekenhuis werden opgenomen. Toen was 10 procent van de patiënten volledig gevaccineerd, 17 procent was gedeeltelijk gevaccineerd. Daarnaast had 5 procent van de patiënten bekende problemen met de afweer – de vaccinatiestatus van deze patiënten is niet gerapporteerd.