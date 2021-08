Westerse landen in race tegen de klok met week te gaan in Kabul

Nog een week te gaan. Zoals het er nu uitziet, hebben de westerse militairen die de evacuatie uit de Afghaanse hoofdstad Kabul begeleiden tot dan de tijd. Woordvoerders van de Taliban lieten maandag weten dat van verlenging van de internationale militaire aanwezigheid na 31 augustus geen sprake kan zijn.

Het is de vraag of het westerse landen voor die tijd lukt om iedereen te evacueren die ze het land uit willen krijgen. Dat is niet alleen afhankelijk van de beschikbare vluchten, maar ook in hoge mate van de mogelijkheid voor evacués om het vliegveld te bereiken. Op de toegangswegen zijn de Taliban de baas, bij de poorten van het vliegveld kunnen militairen de toeloop niet aan, waardoor mensen hun vlucht missen en terug de stad in moeten.

Daarnaast is het voor Nederland nog niet helemaal duidelijk wie het precies wil evacueren. Vorige week besloot het kabinet, op aandringen van de Tweede Kamer, het aantal Afghanen dat naar Nederland mag komen uit te breiden. Niet alleen tolken die de militaire missies in het verleden hebben geholpen, maar ook bijvoorbeeld bewakers en chauffeurs en medewerkers van hulporganisaties krijgen toegang tot Nederland.

De lijsten met namen van Afghanen die mogen komen zijn nog niet klaar, zegt een woordvoerder van het ministerie van Buitenlandse Zaken. „Die lijsten zijn werkdocumenten. We kunnen er geen getallen op plakken. Er komen nog steeds aanmeldingen binnen bij het crisiscentrum in Den Haag.” Het is mede daarom onzeker of het lukt om iedereen voor 31 augustus te evacueren. „We kunnen alleen zeggen dat we keihard werken om zo lang als we kunnen zoveel mogelijk mensen weg te halen.”

810 personen in veiligheid gebracht

Maandag vertrok de tiende Nederlandse evacuatievlucht uit Kabul. Inclusief de mensen die daar aan boord waren, had Nederland toen 810 personen – Nederlanders, Afghanen en mensen met een andere nationaliteit – in veiligheid gebracht. Hoeveel er de komende week nog moeten volgen, is dus onbekend.

De toestand op het vliegveld is intussen gerust een humanitaire noodsituatie te noemen. Maandag stierf een Afghaanse militair bij een schietincident rond het toegangshek aan de noordkant. Een dag eerder kwamen daar zeven Afghanen, onder wie een tweejarig meisje, om in het gedrang. Het totale dodental sinds het begin van de toeloop op het vliegveld een week geleden, ligt nu boven de twintig.

Volgens de Duitse legerleider Eberhard Zorn is het aantal mensen dat op het vliegveld bivakkeert sinds het weekend afgenomen van 7.000 naar zo’n 5.000, als gevolg van de op gang komende evacuaties. Doel is om dat aantal verder omlaag te krijgen, zodat er ruimte is voor nieuwe mensen die willen vertrekken. Duitse militairen hebben zondag luiers, spenen, knuffeldieren en voedsel meegenomen voor de jonge kinderen die vaak al dagen op het vliegveld verblijven.

Precaire situatie

De veiligheidssituatie buiten het vliegveld, waar Talibanstrijders met geweld de toegang blokkeren, is zo precair dat de Verenigde Staten maandag drie helikopters inzetten om mensen uit een gebouw op 200 meter afstand van de luchthaven te evacueren, meldt persbureau Reuters.

De Britse regering heeft maandag verklaard dat het nu al duidelijk is dat het Verenigd Koninkrijk niet iedereen voor 31 augustus kan evacueren. De Britten zullen in een tweede fase Afghanen opnemen die via een ander land, bijvoorbeeld Pakistan, vertrekken, zo meldde de Financial Times. President Joe Biden had eerder besloten dat de laatste Amerikaanse militairen uiterlijk 31 augustus zijn vertrokken, en volgens de Britse regering is het ondenkbaar dat de Britten blijven na het vertrek van de VS. Joe Biden hield zondag de optie open om de termijn te verlengen.

Volgens verwachting zou de Britse premier Boris Johnson deze dinsdag op een ingelaste virtuele bijeenkomst van de G7 – de rijke industrielanden – het verzoek aan Biden doen om de deadline te verlengen. Talibanwoordvoerders hebben maandag meteen laten weten dat dit een „rode lijn” zou overschrijden en „consequenties” zou hebben. Ook Duitsland en Frankrijk pleiten voor het langer openhouden van het vliegveld. De Duitse minister van Buitenlandse Zaken Heiko Maas zei maandag dat pas 1.800 van de 10.000 personen die Duitsland wil evacueren, het land hebben verlaten.