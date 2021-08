De journalistieke ambities van LinkedIn

LinkedIn 774 miljoen leden LinkedIn heeft wereldwijd 774 miljoen leden in meer dan 200 landen. In Nederland zegt LinkedIn 9 miljoen leden met een profiel te hebben. Over hoe actief zij zijn, deelt LinkedIn geen data. Er werken 85 LinkedIn-redacteuren in 15 landen, die in 9 talen schrijven. Drie van hen werken voor het Nederlandse taalgebied.

Het is 09.30 uur ’s ochtends als LinkedIn-redacteur Liza Jansen zich meldt in de dagelijkse Teams-vergadering. Daar is haar collega Arnoud van der Struijk al aanwezig, naast twee redacteuren uit Duitsland. In hoog tempo vliegen mogelijke nieuwsonderwerpen voor die dag voorbij. Er klinken termen als conversation starters en pollable posts. Terwijl de microfoon even wordt uitgeschakeld, tovert Jansen een venster tevoorschijn met een lijst LinkedIn-posts, waarin onder meer zichtbaar is hoeveel comments, clicks en ‘shares’ de populairste posts hadden. „Wat gebruikers plaatsen bepaalt mede onze nieuwsselectie, samen met het nieuws dat we in kranten en op nieuwssites terugvinden.”

Was LinkedIn ooit een online kaartenbak waar werkgevers, werknemers en werkzoekenden vacatures en curricula vitae deelden, tegenwoordig presenteert het zich als sociaal medium. Een platform dat wordt gedreven door ideeënuitwisseling, dialoog en discussie door haar gebruikers. Een internationaal team van 85 journalisten dient als smeerolie: zij houden het gesprek gaande door zelf nieuwsberichten te schrijven en bijdragen ‘in de etalage’ te zetten op de tijdlijn van gebruikers.

Redacteuren Liza Jansen en Arnoud Van der Struijk doen dit voor de Nederlandstalige markt, waar sinds eind 2019 een nieuwspagina voor bestaat. Hun exacte bereik maakt LinkedIn niet bekend, maar is vermoedelijk groter dan dat van een gemiddelde krantenredacteur: met negen miljoen profielen op een ongeveer even grote beroepsbevolking kent Nederland een van de hoogste ‘LinkedIn-dichtheden’ ter wereld – hoewel het sociale netwerk niet bekend maakt hoeveel van hen dagelijks actief zijn.

Stukken die je aan het denken zetten

Met ruggespraak van hun Nederlandse collega Pieter Cranenbroek, die voor de internationale redactie werkt, houden Jansen en Van der Struijk een Nederlandstalige nieuwspagina bij: LinkedIn Nieuws. „De berichten die we maken, gaan verder in op wat er in het nieuws is die dag - of wat onze eigen leden hebben gedeeld”, aldus Van der Struijk. „Het doel van de stukken is, naast het informeren van onze leden, om een dialoog op gang te krijgen die waarde toevoegt aan hun werkdag. Het moet je aan het denken zetten.”

In de ideale wereld van LinkedIn-hoofdredacteur Dan Roth gaan werkenden ’s ochtends naar LinkedIn voor hun dagelijkse selectie van zakelijk nieuws en verdieping. Naast de ideologische drijfveer is daar ook het verdienmodel van LinkedIn op gestoeld: als gebruikers steeds vaker naar LinkedIn terugkeren, wordt het interessant voor adverteerders. Tussen een veel gedeeld betoog over duurzaam ondernemen en de carrièreswitch van een oud-klasgenoot spelen reclamevideo’s van commerciële aanbieders af. Dat dit winstgevend is blijkt uit de meest recente jaarcijfers van Microsoft; waar de vraag naar advertenties het in 2020 liet afweten, namen de inkomsten van LinkedIn in het laatste kwartaal van het boekjaar 2021 met 46 procent toe tot 2,2 miljard dollar.

De overgang van kaartenbak naar sociaal medium past daarnaast binnen een bredere trend, richting de zogenaamde creator economy. Niet de mediabedrijven zelf, maar het publiek (de creators) zorgen daarin voor de inhoud.

Archetypisch zijn de influencers die vanuit huis op YouTube, TikTok en Instagram het grote publiek weten te bereiken. Bij LinkedIn promoten deze creators alleen geen make-up of danspasjes, maar draait het om zakelijke ideeën en inspirerende verhalen. Invloedrijke stemmen worden door de redactie zelf benaderd en aangemoedigd om vaker bijdragen te delen. Jaarlijks selecteren de redacteuren twintig Top Voices; bekende Nederlandse LinkedIn-gebruikers wier posts worden uitgelicht voor een publiek dat in de honderdduizenden kan lopen. Niet iedereen kan dat zomaar worden: er wordt onder andere gekeken naar frequentie van posts, engagement en groei van het aantal volgers, aldus LinkedIn in een reactie.

Huidige en voormalige Nederlandse Top Voices zijn voormalig radio-dj Patrick Kicken, IC-arts Diederik Gommers, durfinvesteerder Eva de Mol, maar ook NRC-redacteuren Japke-D. Bouma en Wouter van Noort. Hoe gewild het Top Voice-vignet bij het LinkedIn-profiel is, blijkt wel uit de vele mailtjes die de redactie krijgt. Jansen: „Er zijn dagelijks verzoeken van gebruikers die Top Voice willen worden. Het is soms moeilijk het bij te houden.”

De overgang van rolodex naar sociaal medium kent voor LinkedIn ook uitdagingen. Want de grote aandachtstrekkers mogen op inhoud geselecteerd zijn; wat de miljoenen ‘kleine’ LinkedIn-gebruikers plaatsen, is door de redactie niet te sturen – en daar schuilt voor LinkedIn het gevaar. Zo nam het aantal verwijderde posts als gevolg van desinformatie sterk toe ten tijde van de coronapandemie, zo blijkt uit een jaarrapportage. Daarnaast wil LinkedIn de toon constructief en zakelijk houden – op bijvoorbeeld Facebook, Twitter en Instagram ontaarden discussies immers meer dan eens in anonieme scheldpartijen. „Het is een kleine groep die het voor de rest verpest”, aldus Jansen. „En voor ons is het de grootste uitdaging om de discussie open te houden, en er tegelijk voor te zorgen dat het respectvol blijft.”

Geen politiek, wel beleid

Wat de redactie daar zelf in kan doen, is de onderwerpkeuze en de toon bewaken in hun eigen bijdragen. „Het is gebleken dat discussies snel ontsporen als het onderwerp gepolitiseerd is”, legt redacteur Arnoud van der Struijk per telefoon uit. Daarom zijn politieke advertenties niet toegestaan en volgen de redacteuren bij de berichten die zij zelf schrijven de stelregel: no politics, just policy.

De dagelijkse redactionele posts zijn doorgaans werk- en carrière-gerelateerd, of beslaan grotere thema’s als klimaat of discriminatie. „Toen de Deense voetballer Christian Eriksen met een hartstilstand in elkaar zakte, zag je dat zijn goede vriend en aanvoerder Simon Kjaer meteen het team aanstuurde om zijn ploeggenoot af te schermen”, zegt Van der Struijk. „Ik heb uiteindelijk een bericht over leiderschap geschreven aan de hand van dit voorbeeld.”

Bij breaking news kunnen de redacteuren er soms niet omheen en moet er snel wat volgen. „Als Peter R. de Vries wordt neergeschoten, dan kunnen we dat niet negeren”, aldus Van der Struijk. „We delen in zo’n geval doorgaans een stuk van een ander medium, maar gaan zelf niet in op eventuele politieke gevolgen.” Bij de internationale redactievergadering ‘s ochtends wordt bovendien gebruik gemaakt van elkaars redacties. Zo schreef Van der Struijk een artikel over de IJslandse praktijk om vier dagen per week te werken in plaats van vijf. „Dat bericht werd door de Europese collega’s vertaald en in heel Europa gedeeld. Daar ben ik dan toch wel trots op.”

Dat de redacteuren geen politieke discussie aangaan, wil niet zeggen dat gebruikers dat ook niet doen. Om te zorgen dat het niet uit de hand loopt, toetsen moderatoren op het hoofdkantoor in Dublin door gebruikers gerapporteerde posts aan de huisregels. De afdeling, waar ook Nederlanders werken, kan overtreders schorsen. Een gebruiker krijgt dan een melding dat zijn account tijdelijk is geschorst.

Een van hen was Tweede Kamerlid Wybren van Haga (destijds FvD, nu BVNL). Van Haga zag in juni een van zijn posts verdwijnen, die ging over een vermeend medicijn tegen Covid-19. Ondanks het feit dat wetenschappers geen bewijs hadden gevonden voor de werkzaamheid, beweerde Van Haga dat er sterke resultaten mee waren behaald in India.

Niet veel later werd de post offline gehaald door LinkedIn, en werd Van Haga geblokkeerd. Een woordvoerder laat weten niet in te gaan op individuele gevallen vanwege privacyredenen, maar dat het tot actie is overgegaan omdat er voorwaarden zijn geschonden.

Zo’n 160.000 posts werden vorig jaar verwijderd omdat er sprake was van desinformatie, zo schrijft LinkedIn in een halfjaarlijkse toelichting. In nog eens 180.000 gevallen was er sprake van ‘online intimidatie’ - een parapluterm voor schelden of bedreigen. Overigens wil dit niet zeggen dat alle desinformatie van het platform verwijderd wordt. Wie ‘WWG1WGA’, de slogan van complottheorie QAnon, intikt krijgt weliswaar geen posts, maar wel een lange lijst accounts te zien die de kreet in hun profiel hebben staan.

Schrijven om op te vallen

Ook redacteuren kunnen een post ‘flaggen’, waardoor ze in Dublin weten dat ernaar gekeken moet worden. Soms gebeurt ook het tegenovergestelde, zo zegt Jansen: „Er werd eens een post van Werner Schouten [Voorzitter van de Jonge Klimaatbeweging, red] gerapporteerd, terwijl wij hier op de redactie meteen konden zien dat er niets mee aan de hand was. Dan fungeren wij als poortwachter en zoeken we snel contact met onze collega’s in Dublin. Zo kunnen we aangeven dat een block niet nodig is.” Moderatoren in Dublin nemen wel de uiteindelijke beslissing over het verwijderen van berichten, aan de hand van de huisregels van het sociale netwerk.

Voorlopig lijkt LinkedIn-hoofdredacteur Dan Roth door te willen zetten op het werven van nieuwe invloedrijke creators, en hen de beste manieren te leren om te publiceren. In een wekelijks blog geeft de hoofdredacteur tips over hoe je het beste kunt schrijven om op te vallen – inclusief de hashtags die die week naar verwachting het nieuws domineren.

Wat de LinkedIn-redacteuren betreft, is de eerste opgave om zodra dat weer kan intrek te nemen op het hoofdkantoor in Amsterdam. „Daar kijken we naar uit”, zegt Van der Struijk. „We hebben tot nu toe alleen nog op afstand gewerkt – met collega’s in het buitenland via Teams.”

Wat volgens Jansen vaststaat bij een gedeeltelijke terugkeer naar kantoor, is dat de redacteuren hun journalistieke onafhankelijk ten opzichte van de salesafdeling behouden. „Het zal niet gebeuren dat iemand komt vragen om een mooie post te delen over klant X, die toevallig goed heeft ingekocht. Dat doen we echt niet, wij blijven journalisten.”