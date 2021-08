Vrouw die boodschappen kreeg moet bijstand deels terugbetalen

Een vrouw uit Wijdemeren die zeker een jaar wekelijks gratis boodschappen van haar moeder kreeg terwijl ze een uitkering had, moet een deel van de te veel ontvangen bijstand terugbetalen. Het gaat om zo’n 2.800 euro in plaats van de 7.000 euro die de rechtbank in Utrecht eerder bepaalde. Dat is maandagochtend geoordeeld door de Centrale Raad van Beroep, de hoogste bestuursrechter op het gebied van sociale voorzieningen. De zaak leidde afgelopen december tot politieke verontwaardiging. Critici vonden dat de gemeente de vrouw strafte en zagen een parallel met de Toeslagenaffaire.

De raad acht bewezen dat de vrouw ruim een jaar lang gratis boodschappen heeft gekregen en niet langer, zoals de gemeente had aangevoerd. De Wijdemerense heeft de wekelijkse boodschappen van haar moeder niet gemeld, terwijl bijstandsontvangers wettelijk verplicht zijn elke ‘gift’ op te geven. Daarom moet ze het te veel ontvangen bijstandsbedrag over het betreffende jaar terugbetalen.

De gemeente Wijdemeren vorderde in 2019 een bedrag van 7.000 euro terug omdat de vrouw drie jaar te veel bijstand zou hebben gekregen. Aangezien ze in die periode niet zelf haar boodschappen haalde, zo betoogde de gemeente, kon ze een auto en motor kopen uit „het duurdere segment”. De rechtbank in Utrecht gaf de gemeente in 2019 gelijk, waarop de Wijdemerense in hoger beroep ging.

Lees ook: Hoogleraar sociale zekerheidsrecht Gijsbert Vonk: dit is hoe de bijstand bedoeld is

‘Laag-bij-de-gronds’

Advocaat Melike Pinarci-Cinar van de vrouw noemde het handelen van de gemeente eerder „laag-bij-de-gronds” en „onwaardig voor een overheidsinstantie”. Haar cliënt had inderdaad een auto en motor, maar die zouden bij elkaar hooguit enkele duizenden euro’s waard zijn.

Tweede Kamerleden en oppositiepartijen reageerden afgelopen december woedend op de terugvordering van de gemeente Wijdemeren. D66-Kamerlid Marijke van Beukering schreef op Twitter dat „de menselijke maat” zoek lijkt”, terwijl de zaak Eppo Bruins (ChristenUnie) deed denken „aan de drama’s met de toeslagen”. In de nasleep van de zaak steunde de Tweede Kamer in februari een voorstel van meerdere partijen waarin staat dat mensen in de bijstand jaarlijks tot 1.200 euro aan giften mogen ontvangen zonder dat ze worden gekort op hun uitkering.