Van de paniek in Afghanistan, naar een omheind grasveld in Noord-Groningen

Waarschuwingsborden op de hekken rond de Willem Lodewijk van Nassaukazerne melden dat het terrein een ‘Restricted Area’ is, en dat de bewakers bij overtreding dodelijk geweld mogen gebruiken. Maar vandaag is het rustig. Tientallen Afghaanse evacués zitten ontspannen in het gras. Vrouwen in kleurige kledij wandelen een stukje, kinderen voetballen of fietsen op de kinderfietsjes die hier de hele dag door worden gebracht door omwonenden.

Een kleine vijfhonderd geëvacueerden hebben afgelopen weekend tijdelijk onderdak gekregen in de kazerne bij Zoutkamp op het Groningse Hogeland. Hier was plek. Op vrijdag kwam de eerste touringcar met vluchtelingen aan, op zaterdag kwamen er meer, en met de komst van nog eens 330 evacués op zondag was de kazerne vol.

Defensie heeft binnen vijf dagen bijna 800 Afghanen uit Kabul geëvacueerd en naar Nederland gebracht. Sinds maandag worden ze naast Zoutkamp ook opgevangen in het Walaardt Sacré Kamp in Zeist, waar 118 mensen zitten. Daar is ruimte voor nog 200 mensen. Beide locaties zijn leegstaande kazernes van Defensie. De opvang neemt meer fysieke ruimte in dan normaal doordat iedereen de eerste twee weken in corona-quarantaine zit.

Nog maar één schoen

De vlucht uit Kabul verliep halsoverkop en chaotisch, zegt woordvoerder Jacqueline Engbers van het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA).

Veel evacués – asielzoekers zijn het nog niet – arriveren met weinig meer dan de kleren die ze aanhebben. „Sommigen dragen maar één schoen.” Van de paniek in Afghanistan, na de machtsovername door de Taliban, naar een omheind grasveld in Noord-Groningen: het contrast kan niet groter. De zon schijnt, passerende recreanten, aan het fietsen in het Lauwersmeergebied, kijken belangstellend door het hek.

Bij de toegangspoort is het een komen en gaan van auto’s en bestelbusjes. Uit de wijde omtrek komen mensen voedsel, kleding en speelgoed brengen. Een vrouw uit Winsum brengt tassen vol Playmobil. „Daar doe ik toch niks meer mee.” Bewakers laden de giften op karretjes, eentje haalt een oranje feesthoed uit een tas en zet hem op.

Af en toe wandelen de nieuwe kazernebewoners tot bij het hek, maar de portier bij de hoofdingang maakt duidelijk dat het niet de bedoeling is hun aan te spreken. Sowieso heeft hij geen makkelijke dag. Assertieve Afghaanse jongetjes komen voortdurend vragen of zij ook een fiets mogen. Ze kloppen op de ramen, glippen naar binnen in de portierskeet als de portier de poort opendoet voor weer een busje. „Hela! No!”

De evacuatie van Afghanen die Nederlandse troepen, hulpverleners en journalisten assisteerden de afgelopen jaren, is in Kabul nog in volle gang. Twee C-130 toestellen van Defensie vervoeren mensen van Kabul naar Islamabad in Pakistan. Daar worden de passagiers door een NAVO-toestel of een ingehuurd toestel van een civiele luchtvaart maatschappij verder vervoerd. Er zijn ook toestellen van de NAVO die in Kabul worden gevuld met passagiers uit Nederland én andere NAVO-landen.

Aanvankelijk kregen buitenlandse luchtmachten niet elk toestel vol omdat ze van de Amerikanen, die het vliegveld Kabul runnen, slechts een half uur mochten laden. „Er is weinig ruimte op het vliegveld en als er dus een ander toestel komt en ze zeggen: u moet nu weg, dan móét je weg”, zegt Alex Kranenburg van Defensie. Inmiddels gaat het iets beter, vertelt hij. Het is rustiger op het vliegveld en de verdeling van passagiers, ook met bestemmingen in andere NAVO-landen, verloopt beter. Zolang het „veilig en noodzakelijk is”, zal de luchtbrug van Kabul naar Islamabad blijven bestaan, zegt Kranenburg.

Grote pannen rijst

Sayed-Taib Shah is net uit Veenendaal komen rijden naar Zoutkamp. Hij vluchtte zelf in 1997 uit Kabul – ook voor de Taliban – en weet wat zijn landgenoten nodig hebben. De laatste vijftien kilometer van de route hier naar toe was er „helemaal niets,” zegt hij. „Geen winkel, niets.” Met een vriend laadt hij grote pannen eten uit, schalen afgedekt met aluminiumfolie. „Vooral de kinderen zijn het eten hier niet gewend,” zegt hij. „Ze eten al dagen bijna niks.” In de pannen zit rijst met kip. Hij overhandigt de hulpgoederen over het hek aan drie mannen.

Sayed Shah is van plan de komende weken vaker naar Zoutkamp te rijden. De vrouwen hebben behoefte aan wijd vallende kleding, zegt hij. De kleding die ze hier krijgen, ge-schonken door goedbedoelende Nederlanders, zit te strak.

De bewoners hier gaan een moeilijke tijd tegemoet, weet Sayed. „Nu zijn ze opgelucht en blij. Maar over een paar maanden krijgen ze psychische problemen. Ze zijn afgesneden van hun land. Dat is heel zwaar.”