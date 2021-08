Urenlang staren naar zee bij overtocht tussen Marokko en Europa

‘Hier zijn we nog niet geweest”, zegt Ghariba Seddouki uit Leiden tegen twee van haar kinderen als ze al dwalend door het cruiseschip op een ongevuld zwembad stuiten. Ze zijn de Fantastic aan het verkennen, het schip van de Italiaanse rederij GNV, waar ze al meer dan 24 uur op verblijven en die ze nu naar de Franse havenstad Sète brengt. Ze hebben nog eens 30 uur te gaan. De eerste dag heeft ze vooral gebruikt om bij te slapen en uit te rusten, vertelt Seddouki. Want met de veerboot van en naar Marokko gaan, blijkt dit jaar een flinke opgave te zijn.

Het belangrijkste verschil voor Nederlandse Marokkanen als Seddouki die met de auto op vakantie willen: er varen geen veerboten tussen Spanje en Marokko. Die populaire en korte route (1,5 uur) lag er vorig jaar ook uit. Toen vanwege het coronavirus, in 2021 lijkt de reden voornamelijk politiek te zijn. Marokko en Spanje hebben ruzie vanwege de opname van Polisarioleider Brahim Ghali in een Spaans ziekenhuis. Polisario strijdt voor een onafhankelijke Westelijke Sahara, een voormalige Spaanse kolonie die door Marokko is geannexeerd. De leider van de beweging is omstreden: hij wordt door zowel Marokko als Spanje verdacht van oorlogsmisdaden, zoals volkerenmoord, terrorisme en het martelen van politieke tegenstanders. Na de opname van Ghali in het ziekenhuis, zetten Marokkaanse autoriteiten in mei dit jaar de grens bij de Spaanse exclave Ceuta open, waarna tienduizenden migranten illegaal de grens overstaken. Ook besloot Marokko om Spanje niet op te nemen in het jaarlijkse Project Marhaba (zie kader), dat al sinds 2001 de terugkeer van ‘wereldmarokkanen’ in goede banen probeert te leiden.

Boottocht van 38 uur

Alternatieven zijn havens in Italië of Sète in Frankrijk, nabij Montpellier. Het zorgt ervoor dat de buitenlandse kentekens in Marokko deze zomer schaarser zijn dan voorheen. Veel Marokkanen in Europa kiezen ervoor om met het vliegtuig te gaan.

De boottocht is namelijk niet zo’n aantrekkelijk alternatief: de reis tussen Sète en Tanger duurt ten minste 38 uur. Maar bij Seddouki ging het op de terugreis naar Nederland al op de kade in Tanger Med mis. De vertrektijd van het schip is gewijzigd en de verwachte reistijd is gestegen van 38 naar 55 uur. „We waren al om 15.30 uur in de haven en moesten wachten tot 1 uur ’s nachts. Dat was niet te doen met vier kinderen in de auto.”

Na het lange wachten zochten Karima Ouadie en haar man Thierry Majoules uit het Franse Mont-de-Marsan aan boord snel hun hut op en vielen uitgeput in slaap. Maar toen ze wakker werden, wachtte hen een onaangename verrassing: de boot lag nog steeds in de haven van Tanger.

Eten en slapen

„Wat een ramp”, zegt Ouadie tijdens het ontbijt, als het schip nog steeds stilligt. Ze is het gewend deze route te nemen, dat is vanuit Frankrijk makkelijker. Dit is de eerste keer in twintig jaar tijd dat het zo lang gaat duren. Waarom ze altijd met de boot gaat? „Marokkanen hè”, lacht ze. „We willen spullen meenemen voor onze families. In een vliegtuig kun je bijna niks kwijt. En een auto geeft ons ook bewegingsvrijheid.”

Dat de overtocht lang duurt, neemt ze meestal voor lief. „Meer dan eten en slapen kunnen we niet. Aan de andere kant geeft het ons ook de gelegenheid om bij te komen van een drukke vakantie.”

Bijna zestien uur na de oorspronkelijke vertrektijd komt het schip eindelijk in beweging

Bijna zestien uur na de oorspronkelijke vertrektijd komt het schip eindelijk in beweging. Geen omroeper die het aankondigt, geen scheepshoorn die afgaat. Ouadie heeft veel betaald voor de overtocht. 2.500 euro voor twee personen en een auto. „We hebben om een vergoeding gevraagd van de Marokkaanse overheid, maar nog niks ontvangen.” Ouadie heeft er weinig hoop op. „Ik begrijp dat je in Marokko moet zijn om het terug te krijgen, maar wij gaan nu na een maand vakantie weer naar huis.”

Een beetje geïrriteerd vanwege de vertraging en versuft na een slechte nachtrust lopen de passagiers van de Fantastic nieuwsgierig rond. Negen verdiepingen telt het gevaarte, dat plek biedt aan tweeduizend passagiers. Er is een discotheek en een fitnessruimte, meerdere restaurants, een zwembad en speelplekken voor de kinderen. Maar op de restaurants en een taxfree winkel na is alles gesloten, vanwege het coronavirus. De volwassenen brengen hun tijd daarom slapend en etend door, zeggen ze lachend. De jongste kinderen vermaken zichzelf. Blootsvoets rennen ze rond met nieuwe vriendjes, spelletjes bedenkend of vluchtend voor denkbeeldige monsters. Op en neer gaan in een lift is ineens vermaak, op dit schip waar verder niks te beleven valt.

Valse start

Hoeveel Nederlandse Marokkanen deze zomer met de boot naar Marokko zijn gegaan, is onbekend. Een Nederlands boekingskantoor meldt wel een flinke stijging van reserveringen. Er zijn twee rederijen die van en naar Tenger Med varen vanuit Frankrijk en Italië. GNV en het Marokkaanse Intershipping. Die laatste heeft deze zomer twee veerboten gecharterd en kende een valse start: duizenden reizigers stranden in juli in de haven van Sète vanwege opstartproblemen. Ook waren er boekingsproblemen: mensen die tickets hadden gekocht, kregen ze niet.

Soumaya Dohouch uit Amsterdam had een ticket voor 13 juli om vanuit Sète naar Tanger te varen met Intershipping. „Eenmaal daar aangekomen moest mijn vader acht uur in de brandende zon staan voor een nieuw ticket.” De tocht was namelijk een dag verzet. Het leverde boze mensen en grimmige taferelen op, zegt ze. Toen de boot om 2 uur ’s nachts verscheen, verwachtten de reizigers aan boord te kunnen. „Maar dat mocht niet, en dus moesten we in de auto slapen.”

Toen mensen zonder tickets de volgende dag de weg blokkeerden, moest de politie er zelfs aan te pas komen. „Na een volle dag konden we eindelijk naar Tanger.” De overtocht zelf verliep prima, vertelt Dohouch, al vond ze het eten wel erg duur.

De terugweg vorige week verliep stukken beter: na drie controles bij Tanger Med konden ze meteen het schip inrijden. „Waar op de heenreis alles op het schip gesloten was, was nu veel open. Dus we konden naar de sauna, jacuzzi of winkeltjes. Er was ook een live optreden waarbij iedereen gezellig aan het dansen was.”

Staren naar de zee

Langzaam maar gestaag vaart de Fantastic door de Middellandse Zee. Om het schip heen is in de verste verte alleen maar blauw water te zien en af en toe een vrachtschip. De passagiers ontwaken na hun tweede nacht aan boord. De meesten hebben hun eigen hut met een bed en een douche, maar op de negende verdieping zijn in verschillende ruimtes mensen verzameld die alleen een stoel konden boeken. De geoefende reiziger pik je er zo uit: die heeft dekens en kussens bij zich om het zich gemakkelijk te maken. Een enkeling heeft zelfs een heel matras op de vloer gelegd.

De kamers zijn niet altijd veel beter, zegt Karim Hasnaoui uit Brussel. Hij werd onaangenaam verrast door een bed dat niet opgemaakt was en een kamer die hij „niet proper” noemt. Hij struint met een vriend wat rond op de boot. „Normaal gaan we via Algeciras in Spanje. Dit is niks. We krijgen geen enkele informatie en de organisatie is slecht.” Hij gaat het liefst naar Marokko met de auto, want die heeft hij nodig. „Tanger, Berkane, Marrakech, Agadir”, somt hij lachend op. „Ik wil overal heen.” Hij weet wel zeker dat hij de reis vanuit Sète volgend jaar niet gaat herhalen. „Dan maar vliegen. Maar hopelijk is het dan weer mogelijk om met de boot vanuit Spanje te gaan.”

‘Afzien’ is het woord dat reizigers gebruiken als je ze vraagt naar hun ervaring: de lange vertraging gevolgd door een nog langere boottocht. Ondertussen krijgen ze geen enkele informatie. Het enige dat de omroeper om de zoveel uur meldt zijn de openingstijden van de eetgelegenheden. Na lang zeuren en verhitte discussies bij de receptie krijgen mensen een papiertje mee waarop staat waar ze naar toe kunnen mailen voor een vergoeding vanwege de vertraging.

De wifi werkt matig, dus Netflixen zit er ook niet in. Voor het enige winkeltje dat open is, staat gedurende de hele dag een lange rij met mensen te wachten voor ze naar binnen mogen. Het is niet alsof ze wat beters te doen hebben, zeggen ze.

Chaimae Loikili uit Parijs kijkt toe hoe haar kinderen naar de zee staren. Meestal reist ze via Barcelona naar Marokko, een iets kortere vaartocht. „Dat gaat normaal gezien wel, maar deze reis duurt wel erg lang.” Vooral met haar kinderen, 5 en 9 jaar, is dat lastig. Ze hebben weinig om zich te vermaken. Hoe zij zelf de tijd doorkomt? Slapen, lacht ze.

Op de laatste avond meert het schip nog even aan in Barcelona om te tanken. De nabijheid van een stad zorgt ervoor dat honderden mensen naar het dek komen om van het nieuwe uitzicht te genieten. Eindelijk geen eindeloze horizon, maar vasteland. Na een tussenstop van enkele uren vaart het schip weer verder. Op de derde ochtend, na 55 uur, komt de Fantastic dan eindelijk aan in Sète. Terwijl havenmedewerkers het schip vastmaken aan de kade, staat Seddouki in de rij om nog een laatste kop koffie te halen. „Ik heb toch nog goed uit kunnen rusten”, zegt ze. Van Sète naar huis in Leiden is het volgens Google Maps nog twaalf uur rijden. Waarschijnlijk pakken ze een hotel. „Dan zijn we zondag eindelijk thuis en mag ik maandag weer gaan werken.”