Twentse ‘kabelmaker’ is moeilijk te doorgronden

Ze waren er vorige week niet gerust op, de beleggers in TKH Group. Met een daling van 3,5 procent was dit aandeel maandag de grootste daler onder de middelgrote bedrijven in de Midkap-index. Aanleiding was de presentatie van de halfjaarcijfers op dinsdag 17 augustus. In het achterhoofd van beleggers zat hoogstwaarschijnlijk nog het bericht waarin TKH in mei tegenvallende resultaten in de eerste maanden van dit jaar meldde.

Maar het bedrijf uit Haaksbergen verraste beleggers en analisten de dag erop. De nettowinst van de afgelopen zes maanden was ruim 51 procent hoger dan vorig jaar. Over geheel 2021 zei het bedrijf een winst tussen 106 en 112 miljoen euro te verwachten, waar dat in 2020 uitkwam op ruim 70 miljoen. De koers van het TKH-aandeel veerde op en liet achtereenvolgens 8,5 en 5 procent stijging op dagbasis zien.

TKH staat voor Twentsche Kabel Holding, in 1930 begonnen als de Twentsche Kabelfabriek: maker van elektriciteits- en telefoonkabels. Honderd jaar later is dat glasvezel geworden, en maakt TKH bovenal veel meer dan alleen kabels. „TKH is een soort miniconglomeraat”, zegt Michael Roeg, analist bij Degroof Petercam die het bedrijf al zo’n zes jaar volgt.

TKH besloot twee jaar geleden zijn bedrijfsprofiel ‘aan te scherpen’ door onderdelen met minder groeiperspectief te verkopen – een proces dat gaande is. Toch is het nog altijd een bonte verzameling van activiteiten.

Zo maakt het bedrijf ‘slimme’ verlichting voor start- en landingsbanen op luchthavens. Het vervaardigt beveiligingscamera’s en camera’s voor kwaliteitscontrole bij productieprocessen – een markt waar door verdergaande automatisering nog veel groei mogelijk is. Ook bouwt het machines en apparatuur voor onder meer de medische sector en voor bandenfabrikanten. In die laatste markt heeft TKH met afnemers als Michelin, Pirelli en Continental zelfs een monopoliepositie.

Ongelukkigerwijs raakte de coronacrisis vrijwel alle industriële niches waar TKH zich op richt. Was het aandeel half februari 2020 nog 50 euro waard, op het dieptepunt anderhalve maand later was daar nog 24 euro van over. Hoewel de koers in november alweer steeg naar 40 euro, na een trading update die voor wat opluchting zorgde bij beleggers, bleef er enige terughoudendheid bestaan. Tot afgelopen week dus.

„Het herstel komt sneller dan ik had verwacht”, zegt Michael Roeg. Hij vergelijkt het met de crisis van 2008, waarna omzetherstel van bedrijven als TKH twee jaar duurde. „Maar anders dan toen is er nu eigenlijk geen grote onderliggende economische crisis”, geeft de analist als verklaring. „Consumenten, overheden en bedrijven kopen weer producten, de werkgelegenheid is goed gebleven. Dat beperkt de crisis en zorg ervoor dat herstel snel mogelijk is. Waarvan TKH klaarblijkelijk dan weer snel profiteert.”

Door zijn vele eindmarkten is TKH volgens analisten niet eenvoudig te begrijpen. Roeg legt uit: „TKH rapporteert cijfers per divisie, maar daar zit veel in wat je niet ziet. Het is moeilijk te doorgronden hoe groot bijvoorbeeld de omzet of operationele winst is van de bandenbouwmachines, of van de activiteiten op luchthavens of voor windmolens.” Analisten kunnen zo moeilijk een beeld krijgen van de waarde van de verschillende activiteiten.

Het management heeft voor de Capital Markets Day van het bedrijf, op 17 november, een nieuwe strategische update aangekondigd. Het zou kunnen dat TKH een andere segmentatie gaat hanteren, wat positief kan uitpakken voor de waardering en dus voor de koers, zegt Roeg. „Ik ben zeker niet de enige die nieuwsgierig is naar die update.”