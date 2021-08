Tunesië zit maand na coup nog zonder beloofde nieuwe regering

„Laten we eerst afwachten hoe we er over een maand voor staan.” Dat was een veelgehoorde reactie in Tunis nadat president Kais Saied op 25 juli de premier ontsloeg en het parlement op non-actief stelde. Van een staatsgreep was geen sprake, benadrukten veel Tunesiërs destijds. Ze hoopten dat Saied corrupte politici aan zou pakken en zijn macht na 30 dagen weer zou overdragen aan een nieuwe regering – zoals de grondwet voorschrijft.

Maar die termijn is deze dinsdag verlopen en de enige democratie die de Arabische Lente voortbracht is wel degelijk in gevaar. Er is geen nieuwe regering, het parlement zit nog altijd thuis en Saied geeft nauwelijks inzage in zijn verdere plannen. Wel zijn er enkele parlementariërs opgepakt, benoemde Saied loyalisten van het in 2011 omvergeworpen regime op ministeriële posities en versterkte hij de banden met dictaturen in de regio.

„Op dit moment kunnen we zeggen dat Tunesië een autocratie is”, verklaarde de linkse Tunesische politicus Hamma Hammami onlangs in een interview op de website Jadaliyya. „Saied is het parlement, de uitvoerende macht en het rechtssysteem. Hij sluit iedereen buiten en houdt al deze machten voor zichzelf, voorbij wat de grondwet toestaat.”

Toch is zulke kritiek zeldzaam. Volgens opiniepeilingen van eind juli en medio augustus steunen respectievelijk 87 tot wel 95 procent van de Tunesiërs de maatregelen van Saied. Op straat is het rustig en maatschappelijke organisaties houden zich veelal stil. Zelfs de machtige vakbond UGTT zegt nog steeds Saieds verdere stappen te willen aankijken – net zoals een maand geleden.

We kunnen nu zeggen dat Tunesië een autocratie is Hamma Hammami politicus

Die stilte verraadt dat weinig Tunesiërs rouwen om het systeem dat Saied aan de kant zette. Het Tunesische parlement kreeg tijdens een uit de hand gelopen coronacrisis vrijwel geen wet meer van de grond en de bestaande politieke partijen zijn verzand in corruptie. Saied, die in 2019 werd verkozen tot president met ruim 72 procent van de stemmen, heeft nooit verhuld dat hij die partijen minacht en aan de kant wil schuiven.

Maar met concrete plannen moet de populaire putschist nog komen. Hoewel een door het leger geleide vaccinatiecampagne enige vooruitgang boekt in de strijd tegen corona, heeft Saied geen beleid aangekondigd om ongelijkheid en armoede tegen te gaan. Ook de strijd tegen corruptie schiet niet op: afgelopen vrijdag werd Tunesiës enige anticorruptieorganisatie juist gesloten door de politie.

Lees ook: ‘Tunesië zinkt na machtsgreep alleen maar dieper in crisis’

De retoriek tegen corruptie lijkt eerder een tactiek om politieke tegenstanders aan de kant te zetten. Sinds de opheffing van parlementaire immuniteit zijn al vier volksvertegenwoordigers opgepakt. Een van hen, de bekende blogger Yassine Ayari, staat juist bekend om zijn eigen anticorruptiestandpunten en is bovendien een fel criticus van Saied.

De VS en de EU hebben Saied opgeroepen de democratie te respecteren, maar geven geen gevolg aan hun zorgen. Saoedi Arabië daarentegen is meer bevlogen: de autoritaire monarchie kondigde zondag aan Saied financiëel te willen steunen – net als ze in 2013 in Egypte deed na de staatsgreep van Abdelfatah el-Sisi.

Wat Saieds volgende stappen zijn, hangt vooral van hemzelf af. Waar de president kort na zijn coup nog overlegde met maatschappelijke instanties, worden deze inmiddels niet meer uitgenodigd en bleef de door hen gevraagde ‘routekaart’ uit. „Wie het over routekaarten heeft kan beter een aardrijkskunde boek zoeken”, zei Saied daar zelf over.

Toch maakt de 63-jarige hoogleraar consitutioneel geen geheim van zijn standpunten. De parlementaire democratie zoals die in het Westen bedreven wordt is „failliet”, zei Saied al vóór zijn verkiezing in 2019. In plaats daarvan pleit hij voor een nieuw systeem met lokale volksraden en meer directe democratie.

Om daar in zijn eentje aan door te bouwen, zal Saied naar verwachting zijn termijn van uitzonderlijke machten verlengen. De enige instantie die dat had kunnen aanvechten, het Consitutioneel Hof, is in Tunesië nooit van de grond gekomen – mede doordat Saied de nodige wetgeving hierover eerder dit jaar heeft geblokkeerd.