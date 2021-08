Thuiswerken, wat krijg je vergoed?

Waar komt dan het thuiskantoor, vroeg mijn man toen hij zijn handtekening had gezet onder een nieuw arbeidscontract. Over een week of zes wonen we met zijn vieren op 57 vierkante meter (millennials, woningcrisis, u heeft de verhalen gelezen). Een kamer voor de peuter kon nog net van de woonkamer af, de baby gaat in een nisje tussen de kledingkasten. Maar waar gaat de man zijn videogesprekken doen? Op kantoor is niemand welkom. Hij stelde voor een werkplek te huren. Wie gaat dat betalen?

Thuiswerken is tijdens de coronapandemie voor veel mensen gewoon geworden. Ook na de coronacrisis zal dubbel zoveel worden thuisgewerkt als ervoor, meldde het Centraal Planbureau al. Tien grote bedrijven uit diverse sectoren die NRC voor dit artikel raadpleegde, noemen naast het werk op kantoor een of twee dagen thuiswerken als norm.

Accountantskantoor PwC rekende eerder dit jaar uit wat thuiswerken werkgevers oplevert. Dat is niet niks: zij besparen per jaar samen een kleine 1,7 miljard euro als alle Nederlandse werknemers die dat kunnen wekelijks een dag thuiswerken, vooral op kantoorkosten. Dat komt neer op 374 euro per werknemer.

Ook de werknemer bespaart door thuiswerken, maar volgens PwC wel minder. Het kantoor berekende dat de helft van de werkenden (voornamelijk kenniswerkers) in staat is deels vanuit huis te werken. Als deze 4,5 miljoen mensen dat een dag per week doen, gaan ze er samen 1,1 miljard euro op vooruit – ofwel 244 euro per werknemer per jaar.

Op vooruit? Jawel. Thuis gaan weliswaar de koffiebonen harder, net als het wc-papier, en als het koud is staat de kachel de hele dag aan. Maar werknemers besparen ook. De grootste besparing voor hen zit in reiskosten (274 euro per werknemer). Daarbij gaan de rekenmeesters er wel vanuit dat de vergoeding ervoor intact blijft. Uit een recente enquête van de Volkskrant bleek een kwart van honderd ondervraagde grote bedrijven dat niet van plan, een derde had de vergoeding al aangepast.

Passende werkplek

Wat vergoeden bedrijven nu zoal? Dat verschilt.

Bijna allemaal bieden ze thuiswerkvoorzieningen aan, zoals een bureau en bureaustoel (96 procent volgens onderzoek van het ministerie van Verkeer en Waterstaat). Ook de tien bedrijven die NRC ondervroeg, investeren in bureaus, monitoren en wifi-boosters voor de thuiswerkplek, sommige tot 250 of 300 euro. Arbeidsrechtelijk zijn ze verplicht zorg te dragen voor een passende werkplek. Aan koffie en wc-papier thuis hoeven ze formeel niet bij te dragen. Maar veel bedrijven zeggen nu minder uit te geven aan catering, koffiemachines en energie; in die zin is een vergoeding van kosten die nu zijn doorgeschoven naar de werknemer niet zo gek. PostNL bijvoorbeeld vergoedt 45 euro per maand. Nationale-Nederlanden betaalt 30 euro per maand voor internetkosten, en de vergoeding bij KPMG is salarisafhankelijk en bedraagt 25 tot, als je beter verdient, 45 euro per maand.

Afgelopen jaar kregen rijksambtenaren als eersten een vaste thuiswerkvergoeding van 363 euro per half jaar, in lijn met een advies van het Nibud. Dit budgetinstituut becijferde dat de extra kosten voor onder meer elektriciteit en koffie ongeveer 2 euro per dag bedragen.

Bedrijven waren aanvankelijk terughoudend. Anders dan de reiskostenvergoeding, die ze hun personeel doorgaans belastingvrij kunnen verstrekken, valt een thuiswerkvergoeding onder de zogeheten werkkostenregeling. Die kent een vrij beperkte belastingvrijstelling, ofschoon het kabinet die wegens corona voor 2020 en 2021 enigszins heeft verruimd – van 1,7 naar 3 procent over de eerste vier ton van de totale fiscale loonsom.

De verwachting is dat daardoor meer bedrijven een thuiswerkvergoeding aanbieden, zegt PwC-hoofdeconoom Jan Willem Velthuisen aan de telefoon. „Dit hoort er straks gewoon bij, want zo zorg je ervoor dat je op een krappe arbeidsmarkt de juiste mensen aantrekt.”

Lees ook: Gratis oppas of vakantiedagen – zo maken sommige werkgevers het makkelijker

Thermostaat omlaag

Uit de NRC-steekproef blijkt dat vier van de tien werkgevers een thuiswerkvergoeding aanbieden. De meeste richten zich daarbij op het bedrag dat het Nibud ziet als adequate vergoeding voor onder meer extra energiegebruik en internetkosten. Daarnaast vergoeden ze de thuiswerkplek, of althans een deel.

„Die 2 euro per dag van het Nibud lijkt me weinig”, zegt PwC-econoom Velthuijsen. „Dat bedrag dekt misschien de koffie wel. Maar als je een koude winter of voorjaar hebt, zoals afgelopen jaar, maakt het nogal wat uit of je de thermostaat omlaag kan draaien en de deur achter je dicht kan trekken, of dat je de hele dag binnen moet stoken. Dat is [qua kosten] een loeierd van een verschil.”

Ook vakbond FNV vindt de vergoeding die het Nibud aanbeveelt te laag. Uit eigen onderzoek van de bond in vier sectoren bleken de feitelijke extra kosten door thuiswerken bij 80 procent van de ondervraagden hoger te liggen.

Bovendien komt de thuiswerkvergoeding vaak in de plaats van een reiskostenvergoeding. Van de tien grote werkgevers die NRC raadpleegde hebben er vier de vaste maandelijkse vergoeding voor woon-werkverkeer stopgezet. Meestal kunnen daadwerkelijk gemaakte reiskosten, tegen de fiscaal maximaal vrijgestelde vergoeding van 19 cent per kilometer, nog wel worden gedeclareerd.

Het is de vraag of de thuiswerkvergoeding opweegt tegen het verlies van de vaste reiskostenvergoeding. Bij vijf dagen reizen per week kan een vaste reiskostenvergoeding bij een woon-werkafstand van 30 kilometer oplopen tot 150 euro per maand. Sommige werknemers houden daaraan over en zien dat geld als vast onderdeel van het salaris.

Softwarebedrijf Visma Raet kiest voor een combinatie van vergoedingen: 2 euro voor thuiswerkdagen en 19 cent per kilometer voor dagen dat werknemers naar kantoor gaan. Daarnaast mogen ze tot 250 euro investeren in een thuiswerkkantoor.

Voor contentmanager Debbie Kok komen de terugkerende vergoedingen neer op 150 euro per maand. Ze is tevreden met die regeling. „Ik merk niet dat ik door thuiswerken minder salaris overhoud. Ik geef juist meer uit op de dagen dat ik op kantoor zit. Ik neem een boterham mee, maar koop toch iets extra’s als ik ga lunchen. Als je eindelijk weer met collega’s onder elkaar bent, ben je eerder geneigd met elkaar buiten de deur te lunchen of een extra koffie te halen.”

Softe waarden

Wie is er onder de streep nou beter uit door thuiswerken, de medewerker of het bedrijf?

Dat blijft koffiedik kijken, zegt Velthuijsen. Thuiswerken kan namelijk ook leiden tot een lossere bedrijfscultuur, waardoor werknemers zich minder betrokken voelen. Dat kan dan weer de winstgevendheid van een bedrijf raken. Zelf denkt de PwC-econoom dat de kosten van die verslappende ‘softe waarden’ eigenlijk van veel meer belang zijn dan de hoogte van de reiskosten – „daar komen we met zijn allen wel uit”.

Wie denkt dat werkgevers flink kunnen besparen door verkleining van kantoren, vergeet dat ze doorgaans vastzitten aan langlopende vastgoedcontracten. Dan blijft een grote besparing op vierkante meters kantoorruimte voorlopig uit. Alle organisaties die meededen aan de NRC-steekproef zeggen bovendien extra kosten te hebben gemaakt door te investeren in thuiswerkplekken en herinrichting van het kantoor.

Twee derde van de ondervraagde bedrijven betaalt overigens nog geen thuiswerkvergoeding. In die situatie is de werkgever volgens PwC met een besparing van 374 euro per werknemer per jaar beter uit dan de werknemer – zeker als het bedrijf ook de reiskostenvergoeding intrekt. Daar houdt de PwC-berekening geen rekening mee.

Daarmee is ook de vraag gesteld hoe realistisch de PwC-cijfers zijn. Het rapport gaat voor ouders die een dag per week thuiswerken bijvoorbeeld uit van een jaarlijkse gezamenlijke besparing van 230 miljoen euro op kinderopvang. Mogelijk wat te rooskleurig, erkent Velthuijsen. Jonge ouders die thuiswerk en kinderzorg probeerden te combineren, bleken het afgelopen jaar niet zelden een burn-out nabij. Dan doen ze toch al gauw een beroep op een betaald alternatief.

Los van alle gedetailleerde berekeningen: inmiddels blijkt ook de terugkeer naar kantoor groter dan verwacht. Onlangs verklaarde NS-topvrouw Marjan Rintel in Het Financieele Dagblad dat ze aan de verkeerstromen niet merkt dat werknemers meer thuis zijn gaan werken.

„Als het stof is neergedaald, verwacht ik wel dat vakbonden en bedrijven om de tafel gaan om de thuiswerkvergoeding bij te stellen”, zegt Velthuijsen.

PwC doet nu vervolgonderzoek naar de thuiswerkvergoeding.