Naam Marvin Droogsma

Leeftijd 53

Woont in Harlingen

Is: ‘Professioneel’ computerhobbyist, webshopeigenaar in retrocomputer(artikelen).

‘Vroeger ging ik naar de V&D, daar stonden computers waar je mee kon spelen. Vanaf het eerste moment was ik verkocht. In 1981 of 1982 kocht ik mijn eerste, een Sinclair ZX 81. Ik heb ‘m nog steeds.”

„Mijn eerste exemplaar kostte 300 gulden. Een vermogen, worth every penny. Standaard zat er een kilobyte geheugen in, ik had achttien kilobyte extra. Het was enorm veel sparen, mijn ouders hebben wat bijgelegd. Voordat ik ‘m kocht, maakte ik veel bordspellen op papier, de computer was daar het verlengde van. Daar kon je ook dingen mee maken. Daarvoor had ik een boek over hoe je een computer moest programmeren, maar ik had geen computer, dus ik deed het op een kladblok.”

„Computers waren amper ingeburgerd. Ze werden vooral zakelijk gebruikt, énorme bakbeesten waren dat. Ik was een van de eersten in mijn omgeving die er eentje had. In ‘mijn’ dorp waren er drie of vier anderen. Ik was als digitale eenoog koning in het land der blinden.”

„Je kon er vrij weinig mee: een beetje programmeren in basic, dat was het. Het bleef bij hele simpele spelletjes, het namaken van Donkey Kong of zo. Graphics waren er niet, evenmin geluid.”

„Destijds was ik denk ik nog te jong om te begrijpen hoe revolutionair het eigenlijk was. Pas veel later was er internet, in het begin waren er überhaupt geen connecties: je software moest je uit de bladen overtypen. Een jaar of zes later ging ik met modems aan de slag, je moest nog inbellen, met dat heerlijke geluid. Dat was nog lang niet het internet dat we nu kennen.”

„Je deed heel lang met de computer die je had, want alles wat nieuw was, was ontzettend duur. Bovendien moest je dan leren om zo’n ding te gebruiken: er waren toen tientallen merken, tegenwoordig heb je alleen nog Windows en Apple. Iedere computer had zijn eigen operating system, alsof je een magisch toverboek in handen kreeg met nieuwe spreuken.”

„Het computervirus heeft mij nooit meer losgelaten. Ik kon een computer programmeren, dat konden destijds niet veel mensen, je rolt vanzelf het vak in. Ik ging de marine in en nam mijn computer mee. Direct was dat ook de snelste aan boord. Daarnaast had ik een ‘draagbare’ computer van 12 kilo op mijn kamer. Later ben ik op verschillende plekken gaan werken, alleen maar omdat ze daar computers hadden. Ik koos een volstrekt verkeerde opleiding, alleen omdat ze daar computerles gaven. Zo ben ik erin gerold. Later begon ik voor mijzelf: interactieve multimedia bestond nog niet voor de PC.”