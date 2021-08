Saxofonist Brian Travers van UB40 overleden

Brian Travers, saxofonist en mede-oprichter van de Britse band UB40, is zondag overleden. Dat maakt de band maandag bekend op Facebook. De 62-jarige muzikant overleed aan de gevolgen van kanker. Hij was volgens de band al langere tijd ziek.

„Intens verdrietig kondigen we het overlijden aan van onze kameraad, broer, oprichter van UB40 en muzikale legende, Brian David Travers”, schrijft de band. UB40 werd in 1978 opgericht door Travers en een paar schoolvrienden en is vernoemd naar het formulier waarmee je in de jaren ’70 in het Verenigd Koninkrijk een werkloosheidsuitkering aan kon vragen, een zogeheten Unemployment Benefit 40.

Bij het grote publiek werd UB40 bekend met nummers als Red Red Wine, I Got You Babe, Kingston Town en (I Can’t Help) Falling In Love With You. Het meest recente album van de band kwam in 2019 uit. Het is niet duidelijk wat het overlijden van Travers voor de toekomst van de band betekent. De komende maanden staan tientallen optredens gepland, onder meer in Groningen, Tilburg en Utrecht.