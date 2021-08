ROC Mondriaan in Zuid-Holland gehackt

Het computernetwerk van de Zuid-Hollandse onderwijsinstelling ROC Mondriaan is afgelopen weekend gehackt. Medewerkers en studenten kunnen niet meer bij hun gegevens. Dat laat het bedrijf maandag weten. Er is melding gedaan bij de Autoriteit Persoonsgegevens. De politie onderzoekt de zaak en de onderwijsinstelling heeft aangifte gedaan.

ROC Mondriaan heeft 26 vestigingen in Den Haag, Delft, Leiden en Naaldwijk, met ongeveer 240 mbo-opleidingen. Bij de instelling staan ongeveer 20.000 studenten ingeschreven en zijn meer dan 2.100 medewerkers in dienst. Het is nog onduidelijk hoeveel informatie de cybercriminelen hebben weten te bemachtigen en of ze deze informatie al verspreid hebben. Studenten en werknemers zijn gewaarschuwd om de komende periode te letten op phishingmails.

Harry de Bruijn, lid van het College van Bestuur, laat weten dat het onzeker is of alle computersystemen volgende week, bij aanvang van het nieuwe schooljaar, weer operationeel zijn. „Met dit scenario voor ogen, bereiden we ons nu zo goed mogelijk voor op de start van het schooljaar”, zegt hij.