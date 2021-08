Tienermeisje na klimaatbrief de dupe van slordigheid Mark Rutte

Ze haalde het landelijke nieuws, met haar oproep aan premier Rutte om eindelijk ernst te maken met het klimaatprobleem. Daarna kreeg de 14-jarige Rosalinde Leijdekker haatberichten over zich heen. Dat was al niet fijn, maar het antwoord dat de premier stuurde, maakt de situatie voor haar nog erger: dat bracht haar privacy in gevaar. Haar privéadres kwam op internet terecht. Niet via dubieuze kanalen, maar nota bene via de officiële website van de Tweede Kamer.

Dat ging als volgt. In de week dat het IPCC-rapport over klimaatverandering verscheen, schreef Rosalinde Leijdekker een brief aan Rutte: „Dit is mijn toekomst en van zoveel andere jongeren.” NRC publiceerde haar brief, andere media besteedden er ook aandacht aan. De demissionair premier stuurde afgelopen vrijdag antwoord. Omdat de Tweede Kamer-fractie van de Partij voor de Dieren om een afschrift had gevraagd, ging zijn reactie als formeel stuk naar de Kamer. Zo kwam het net als alle andere openbare Kamerstukken op de website terecht. Met vermelding van haar privéadres.

Agressieve reacties

De familie Leijdekker wist van niets, want de brief was nog onderweg. Het ministerie van Algemene Zaken had hen ook niet geïnformeerd over Ruttes antwoord, waar Kamerleden inmiddels al wel van op de hoogte waren. Esther Ouwehand, fractievoorzitter van de PvdD, twitterde er zaterdag over. Toen Rosalinde en haar ouders dat vernamen, keken ze op de site van de Kamer en zagen ze tot hun schrik dat hun privéadres niet was weggelakt. Meteen stuurden ze een verzoek aan de Kamer om hun adres te verwijderen, maar daarop kregen ze geen reactie.

Inmiddels had Rosalinde al de eerste agressieve reacties gekregen, ze werd ‘klimaathysterica’ en ‘kutkind’ genoemd. „Er zijn genoeg reactionaire types die dat leuk vinden”, zegt haar vader Jaco Leijdekker. „Er hoeft maar een kwaadwillende te zijn die een stapje verder wil gaan en dan circuleert ons privéadres op internet.”

Leijdekker kreeg van de beveiliging van de Tweede Kamer het advies de politie in te schakelen. „Om ze te vragen een extra rondje te rijden”, aldus Leijdekker. „Ze zagen daar wel in dat we thuis mogelijk risico’s liepen.” Maar verder was er bij de Kamer niemand bereikbaar, en ook niet bij het ministerie van Rutte. Maandagochtend lukte het eindelijk om contact te leggen. Toen werd de brief geanonimiseerd. Maar ook daarna nog was het adres te achterhalen, via Google. Uiteindelijk werd het daar pas ’s middags verwijderd.

Een woordvoerder van Rutte zegt het „achteraf te betreuren” dat het adres niet onleesbaar gemaakt was voordat de brief naar de Kamer ging. Een woordvoerder van de Tweede Kamer spreekt van een fout die niet gemaakt had mogen worden. Er wordt intern onderzocht wat er gebeurd is en hoe herhaling kan worden voorkomen.