‘Polio kan in 2023 de wereld uit zijn’

Hij vierde het met een biertje, proostend naar zijn naaste collega’s op het scherm van hun laptop, woensdag precies een jaar geleden: het moment dat Afrika officieel vrij werd verklaard van het ‘wilde poliovirus’. „Het moest wel zo, vanwege de Covid-19-pandemie”, zegt Pascal Mkanda lachend, telefonisch vanuit het Afrikaanse hoofdkantoor van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) in Congo-Brazzaville. „Maar het was erg jammer. Toen India poliovrij werd verklaard in 2014, was dat een enorme gebeurtenis, met een feest en een hele ceremonie”, vervolgt hij met spijt in zijn stem. „Terwijl de aanleiding even uniek was: vier jaar lang was geen enkel kind in Afrika besmet geraakt met het ‘wilde’ poliovirus.”

Het is inderdaad een historische prestatie te noemen. Het poliovirus, dat zich vaak via water verspreidt en waardoor kinderen voor het leven verlamd kunnen raken, besmette in 1996 nog meer dan 75.000 kinderen per jaar in Afrika. De toenmalige Zuid-Afrikaanse president Nelson Mandela werd dat jaar het gezicht van het continentwijde initiatief Kick Polio Out of Africa!, waarna massale vaccinatiecampagnes begonnen onder alle kinderen onder de vijf op het continent.

Makkelijk was het niet, zeker niet in Nigeria, met 200 miljoen inwoners het volkrijkste land van het continent. „In 2003 en 2004 waren er in Nigeria nog mensen die dachten dat het vaccin onvruchtbaarheid veroorzaakte”, herinnert Mkanda zich, de huidige coördinator voor uitbanning van polio voor heel Afrika. Het land was in 2012 dan ook nog goed voor meer dan de helft van alle poliogevallen ter wereld.

De in Malawi geboren Mkanda (57), die medicijnen en gezondheidswetenschappen studeerde in Londen en de VS, coördineerde in die tijd de vaccinatiecampagne in Nigeria. Het waren zijn zwaarste jaren én de periode die het meeste voldoening bracht.

Blauwe koelboxen

Schokkend waren de aanslagen van Boko Haram in 2015, in de noordelijke deelstaat Borno, de bakermat van deze jihadistische beweging. „Boko Haram-strijders hebben toen elf jonge vrouwen vermoord die vaccinaties toedienden: acht bij een aanval in de deelstaat Borno, drie in een aangrenzende deelstaat. Zij betaalden de hoogst denkbare prijs.”

De campagne lag drie, vier maanden stil, waarna de WHO-medewerkers er weer op uit trokken met hun blauwe koelboxen, om de vaccins in de monden te druppelen van baby’s, peuters en kleuters. „Het leger informeerde ons steeds als een streek veilig was, als Boko Haram er niet actief was. Dan gingen onze mensen voor één dag het gebied in om de kinderen te vaccineren, en meteen er weer uit. Zo hebben we de hele staat Borno gevaccineerd. Dat gaf veel voldoening.”

Ook vorig jaar lagen de vaccinatiecampagnes in Afrika enkele maanden stil, vanwege de Covid-19-pandemie. Mkanda: „Bij vaccinatie kun je geen afstand houden.”

De Taliban zijn niet tegen vaccinatie tegen polio Arshad Quddus hoofd detectie en interruptie polio bij de WHO

Na enige experimenten, waarbij de met mondkapjes en ontsmettingsmiddel uitgeruste medewerkers het vaccin in kindermonden druppelden zonder hen aan te raken, bleek dat de campagnes veilig konden worden hervat. Dat was hard nodig: het ‘wilde poliovirus’ is verdwenen, maar er waart nog een ander, minder besmettelijk poliovirus rond dat ook tot permanente verlamming kan leiden bij ongevaccineerde kinderen. Dit is ontstaan doordat het oraal in te nemen poliovaccin is gemaakt van een ‘verzwakt’ poliovirus. Als dit via uitwerpselen in het riool komt, kan het muteren tot een nieuwe virusvariant, zo bleek.

WHO-wetenschappers troffen deze variant deze maand aan in in het riool van de Oegandese hoofdstad Kampala. Het ministerie van Volksgezondheid kondigde direct aan in oktober en december alle kinderen in het land onder de vijf te vaccineren.

Nieuw vaccin

In 2021 is dit virus 150 keer aangetroffen in zes landen, vertelt Mkanda, die niet echt bezorgd klinkt. „We hebben na die uitbraken – in Nigeria, Niger, Liberia, Sierra Leone, Benin en CongoBrazzaville – in elk land nationale vaccinatiecampagnes gehouden. Daar hebben we 40 miljoen doses in hun monden gedruppeld – van een nieuw, verbeterd vaccin waaruit veel minder makkelijk nieuwe mutaties ontstaan.”

Lees ook: Afrika na lange strijd vrij van wild poliovirus

Het nieuwe vaccin, samen met het grote vertrouwen dat Afrikanen inmiddels hebben in het poliovaccin – „ze zien dat niemand meer verlamd raakt” – stemmen Mkanda optimistisch. Daar komt de betrokkenheid van regeringen en donoren nog bij, die jaarlijks 1 miljard dollar op tafel leggen voor de wereldwijde vaccinatiecampagnes. Binnenkort zal ook het gemuteerde poliovirus verdwenen zijn uit Afrika, verwacht Mkanda dan ook. „Ik denk al in 2023.”

Over de situatie in Pakistan en, verrassend, Afghanistan, overheerst ook optimisme. Het ‘wilde poliovirus’ is het afgelopen jaar maar één keer aangetroffen in Afghanistan en één keer in Pakistan, vertelt Arshad Quddus (60), hoofd detectie en interruptie van polio voor de WHO. „De regering in Pakistan steunt ons meer dan in het verleden”, vertelt hij telefonisch vanuit de auto in Islamabad. „De premier kwam zelf langs toen we in augustus in gingen vaccineren in 68 districten, die een vijfde van Pakistan beslaan.”

Stille hoop

In Afghanistan verzorgde de WHO tot de machtsovername door de Taliban zeker vier vaccinatiecampagnes per jaar, met vijftigduizend lokale medewerkers. Doelgroep: de 10 miljoen Afghaanse kinderen onder de vijf. „De laatste twee jaar konden we zo’n drie miljoen kinderen niet bereiken vanwege de veiligheidssituatie”, zegt hij, „vooral niet in het zuiden.”

Quddus heeft de stille hoop dat deze kinderen in de toekomst wél gevaccineerd kunnen worden nu in het zuiden niet meer wordt gevochten. „Het is nog te vroeg om te zeggen hoe het afloopt, er is nog niet eens een regering”, begint hij voorzichtig, „maar de Taliban zijn niet tegen vaccinaties.” Op lokaal niveau is er al enige overleg tussen de Taliban en de WHO-medewerkers, zegt hij. Mochten de campagnes worden hervat in Afghanistan, dan denkt Quddus dat polio, ook de gemuteerde variant, binnenkort verdwenen kan zijn uit Afghanistan en Pakistan – en dus uit de wereld. Wanneer? „Mogelijk eind 2023, misschien al eerder.”