Polen gaat grenshek bouwen bij Wit-Rusland

Polen gaat de grens met Wit-Rusland versterken om illegale immigratie tegen te gaan. Er komt een grenshek van tweeënhalve meter hoog en er worden nog meer militairen ingezet dan eerder waren gestuurd. Dat meldt de Poolse minister van Defensie, Mariusz Blaszczak (PiS), maandag op Twitter. Ook Litouwen werkt aan een hek.

Hoe het Poolse leger precies ingezet gaat worden, maakt het ministerie later bekend. Polen heeft de grens de afgelopen tijd al versterkt met rollen prikkeldraad van ongeveer een meter hoog. Dat wordt nu dus aangevuld met hekwerk.

Zowel Polen als Litouwen en Letland hebben in de afgelopen maanden een flinke toename gezien in het aantal vluchtelingen uit Irak en Afghanistan dat de grens over komt vanuit Wit-Rusland. De autoritaire president Aleksandr Loekasjenko wordt ervan verdacht expres mensen over te vliegen om ze naar de EU te laten trekken, en zo politiek druk uit te oefenen. „Het is een vies spelletje van Loekasjenko en het Kremlin”, schreef de Poolse minister Blaszczak zaterdag op Twitter.

Deze actie van Loeksjenko zou een reactie zijn op de sancties die de EU het land heeft opgelegd vanwege de ontvoering van Roman Pratasevitsj. Deze Wit-Russische journalist en activist werd gearresteerd nadat een RyanAir-vlucht die onderweg was naar Litouwen werd gedwongen in Minsk te landen vanwege een valse bommelding. Ook erkent de EU de herverkiezing van Loekasjenko niet.