Pfizer-vaccin is in de VS geen noodmiddel meer

De Amerikaanse geneesmiddelenautoriteit FDA heeft maandag het vaccin tegen Covid-19 van Pfizer volledig goedgekeurd voor gebruik bij mensen vanaf 16 jaar. Het is daarmee in de VS officieel op de markt, onder de naam Corminaty. Sinds 11 december had het vaccin in de VS een goedkeuring voor noodgebruik tijdens de pandemie – net als de vaccins van Moderna en Janssen. Daarmee kan de FDA nog niet goedgekeurde middelen toestaan in een noodsituatie, zoals een levensbedreigende ziekte waarvoor nog geen goedgekeurde alternatieven zijn.

De FDA hoopt dat met deze goedkeuring meer vaccintwijfelaars overtuigd raken van de veiligheid en de werking van het middel, en de prik nu wel durven te nemen. Tot nu toe is rond 51 procent van de Amerikanen volledig gevaccineerd. Vooral in de zuidelijke staten overspoelt een stroom Covid-19 patiënten de ziekenhuizen en intensivecareafdelingen.

Veiligheid in de gaten houden

De eerste goedkeuring voor noodgebruik gaf de FDA op basis van de eerste resultaten van een grote klinische studie onder enkele duizenden mensen, die nog steeds doorloopt. Voor de volledige goedkeuring bekeek de FDA de aangevulde gegevens van die studie. De informatie over de werking en de veiligheid van het middel is daarin nu gebaseerd op zeker 20.000 gevaccineerden die zijn vergeleken met evenveel ongevaccineerden. Zo’n 12.000 gevaccineerden zijn nu zes maanden gevolgd.

In deze studie beschermde het vaccin voor 91 procent tegen Covid-19. De FDA beschrijft ook een zeldzaam maar verhoogd risico op een ontsteking van de hartspier of het hartzakje (myocarditis of pericarditis). Dat komt met name in de eerste week na de tweede prik soms voor bij mannen onder de 40 jaar. Het hoogste risico zag de FDA bij jongens tussen 12 en 17 jaar.

Ook na de goedkeuring zal de FDA de veiligheid van het middel in de gaten blijven houden, en de producent moet zelf ook onderzoek blijven doen naar bijwerkingen en naar gebruik tijdens de zwangerschap.

In Europa zal een volledige goedkeuring nog op zich laten wachten, maar die is hier minder urgent. Het Europese medicijnagentschap EMA gaf het vaccin van Pfizer op 21 december een voorwaardelijke marktautorisatie – net als de vaccins van Moderna, Janssen en AstraZeneca. De eisen daarvoor gaan verder dan die voor een noodgoedkeuring die behalve de VS ook het Verenigd Koninkrijk en andere landen gaven.

Voor een voorwaardelijke marktautorisatie moet een vaccin voldoen aan strenge Europese voorwaarden en verplichtingen voor veiligheid, effectiviteit en kwaliteit, die jaarlijks worden herzien, aldus een woordvoerder van het EMA. „Dan wordt gecheckt of de voordelen van het middel nog steeds de risico’s overtreffen en of het bedrijf op schema ligt om aan de voorwaarden te voldoen. Als aan alle verplichtingen is voldaan kan de voorwaardelijke marktautorisatie worden omgezet in een standaard marktautorisatie.”