Olympisch rolstoelrugby, dat is pas inspirerend

Laatst bezocht ik met mijn vrouw een oefenwedstrijd tussen de Terminators uit Amsterdam en de Mavericks uit Ubbergen. Een bijzondere wedstrijd in de sporthal van de Sint Maartenskliniek. Want dit zijn de teams van het rolstoelrugby, voor mensen met een dwarslaesie. In het Engels heet hun sport ‘murderball’.

Mark van Houdenhoven is CEO van de MaartenskliniekNijmegen.

Rolstoelrugby is een paralympisch onderdeel, waarbij de finale qua impact te vergelijken valt met die van de 100 meter atletiek. Fantastisch, zeker met het oog op het paralympisch toernooi dat deze dinsdag in Tokio begint.

Zowel bij de Mavericks als bij de Terminators zitten sporters die Nederland tijdens de Paralympische Spelen van 2024 in Parijs vertegenwoordigen, of die daar bijna aan toe zijn. Het team van de Mavericks bestaat vooral uit mensen die na de dwarslaesie bij de Sint Maartenskliniek hebben gerevalideerd. Ik blijf onder de indruk van de energie en de spirit waarmee zij trainen, oefenen en spelen. Dit gaat ergens om. Voor sommigen om de lange weg naar Parijs. Maar voor allen om gewoon leven.

Dwarslaesie

Voor de duidelijkheid: het betreft mannen en vrouwen die door de dwarslaesie hun leven hebben zien veranderen. Mensen die zich fysiek en mentaal totaal moesten herpakken. De sport gaf ze weer een doel. In de zaal, op het rugbyveld, vier tegen vier de strijd aangaan. In hun rolstoel een try maken, scoren door tussen de palen over de achterlijn te rijden.

De verdedigers die door hun dwarslaesie aan vier ledematen functie hebben verloren, spelen in een wat langere stoel met een grote haak. Zij proberen de aanvallers die nog wel functie hebben in romp en armen van scoren af te houden. De aanvallersstoel, gedrongen en met metaal, beschermt tegen de halen en de knallen. Hier geldt, ongeacht je verlies, dat je met elkaar kunt sporten. Ook mixed.

De mannen van de Mavericks, hebben na hun ongeluk één doel: in Parijs 2024 in de finale staan. Daar alles voor doen, alles voor laten en focus hebben. Ook sommige teamleden van de Terminators hebben dat doel en moedigen ze aan. Je voelt en ziet het: respect. Hier gaat het niet juist alleen om de sport. Maar om elkaar te leren leven. Elkaar helpen en tegelijkertijd keihard afmatten, in de stoel en op het veld.

Oefenwedstrijden murderball zijn moeilijk. Het aantal sporters is klein, er zijn weinig sporthallen beschikbaar. Een wedstrijdje om de hoek in het naburige dorp is er niet bij. Spelers komen uit heel Nederland om in Ubbergen mee te doen. Zij hebben er alles voor over. Hun inspiratie inspireert mij.

Voorprogramma

Ik droom ervan dat NOS Sport veel aandacht besteedt aan de Paralympische Spelen van 2024 en dat er evenveel mensen kijken als naar andere sporten. Ik droom dat de Olympische Spelen slechts het voorprogramma zijn van de Paralympics, want sporters met een beperking zijn van een hoger niveau. Ik droom dat er een Nederlands bedrijf opstaat dat de rolstoelrugbyers ruimhartig wil ondersteunen. Want om zich te kwalificeren moet het Nederlandse team wel toernooien winnen. Tenslotte droom ik dat we allemaal geïnspireerd mogen worden door deze sporters.