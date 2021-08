Kamervragen over besluit asielkind niet automatisch te herenigen

De maatregel is doorgedrukt door demissionair staatssecretaris van Justitie Ankie Broekers-Knol (VVD) tegen het advies van de top van de IND in, zo melden bronnen. ANP PHIL NIJHUIS

Sinds enkele maanden hanteert de IND nieuw beleid ten aanzien van asielkinderen die alleen in Nederland arriveren, de zogenoemde Alleenstaande Minderjarige Vreemdelingen (amv’ers). Kinderen die tijdelijk zijn ondergebracht bij een familielid, zelfs als dit een halfoom of een oudere neef of nicht is, gelden niet langer als ‘alleenstaand’ en verliezen het recht op de ‘nareis’ van hun ouders. De maatregel moet een einde maken aan de praktijk van vluchtelingen om hun kinderen vooruit te sturen, om zo kans te maken op asiel in Nederland.

De Tweede Kamer is niet geïnformeerd over het nieuwe beleid. Kamerleden reageren verbolgen. „Het is stuitend dat de staatssecretaris de Kamer heeft gepasseerd”, zegt Jasper van Dijk (SP). „We hebben het hier over een tamelijk ingrijpende beleidswijziging.”

„Deze maatregel druist in tegen alle Europese afspraken, maar de staatssecretaris vond het niet nodig om de Kamer te informeren”, zegt Kati Piri (PvdA). „Honderden asielkinderen dreigen op te groeien zonder ouders, omdat Broekers-Knol op eigen houtje een nieuwe maatregel uitprobeert”, twitterde D66-woordvoerder Hanneke van der Werf. „Hier is het laatste woord nog niet over gezegd.”

Een groot aantal partijen, van de SP tot de CU en de BBB, heeft Kamervragen gesteld. Voor de oproep van GroenLinks en D66 voor een spoeddebat met Broekers-Knol lijkt geen meerderheid.