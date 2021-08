Interview met Het Virus (11)

Even de sfeer opsnuiven bij het Prinsengrachtconcert 2021, dacht ik zaterdagavond. Al die duizenden enthousiaste muziekliefhebbers op een zachte zomeravond reikhalzend langs de gracht, dat had wel iets.

Helaas, het gebied rond Hotel Pulitzer was, behalve voor genodigden, veranderd in een grimmige, onneembare veste, al was daar in de tv-registratie van AvroTros niets van te merken, zag ik later. In werkelijkheid waren overal zwarte, ondoorzichtige hekken geplaatst, waar veiligheidsmensen de wacht hielden. De liefhebbers van vroeger dropen af.

Toen ik licht chagrijnig naar huis terugkeerde, jengelde mijn telefoon. „Viel tegen, hè”, lachte een stem die ik inmiddels uit duizenden herken.

„Ja”, zei ik nijdig, „en dat komt door jou, en niemand anders. Er mag nog steeds geen groot publiek bij zulke evenementen uit angst voor besmetting.”

„Precies, en het mooiste is dat de mensen het niet meer pikken, zoals je ’s middags overal in Nederland kon zien. 70.000 mensen die demonstreren voor de evenementenbranche!”

„Wanneer laat je ons met rust?”

Ik hoorde alleen zijn ademhaling, die klonk als een herhaald diep zuchten. „Nu moet je eens heel goed luisteren”, zei hij. Even flitste door mij heen: zou Ridouan Taghi ook zo met zijn personeel praten? „Jullie zullen nooit meer rust krijgen. Ik ben ongrijpbaar. Jullie kunnen mij weleens toevallig te pakken krijgen, maar ik zal me telkens weer afsplitsen in andere gedaanten. Stop mij gerust in de gevangenis, en er zullen doden blijven vallen. Vandaag noemen jullie mij Delta, morgen heet ik Gamma, Kappa, Sigma of Jota – kan mij het schelen. Als jullie de namen verzinnen, blijf ik wat ik ben: Het Virus.”

Ik voelde me erg alleen. Heel in de verte kon ik nog de verwaaide stemmen van het Prinsengrachtconcert horen. Zouden ze straks ten afscheid met z’n allen ‘Aan de Amsterdamse grachten’ zingen en zou dan misschien zelfs Het Virus een brok in de keel krijgen? Ik moest hem nog maar even aan de praat houden.

„Het ergste is de onzekerheid”, vertelde ik hem. „De jeugd redt zich wel, die gaat weer gewoon feestvieren, hun risico is klein. Maar wij ouderen, wat moeten wij? In mijn buurt is de jaarlijkse buurtborrel wéér afgelast. In de familie van mijn vrouw is een jaarlijkse reünie opgeschort. Allemaal bijeenkomsten waar maatregelen als de anderhalve meter afstand onhaalbaar zijn.”

„Reken maar!” onderbrak hij me even.

„Ook al ben je gevaccineerd, je kunt het virus van iemand krijgen en het aan een ander doorgeven”, zei ik. „In het Verenigd Koninkrijk zijn aanwijzingen dat gevaccineerden soms even besmettelijk kunnen zijn als ongevaccineerden. Door de Deltavariant wordt misschien een derde prik nodig, want zelfs Pfizer voorkomt na vier maanden nog maar 75 procent van alle besmettingen met deze variant.”

Hij lachte instemmend. „Je ziet het – ik heb mijn zaakjes goed voor elkaar.”

Een golf van weerzin sloeg door me heen. „Je gijzelt ons”, siste ik. Op dat moment klonk vanaf de Prinsengracht uit al die zoetgevooisde kelen: „Aan de Amsterdamse grachten heb ik heel mijn hart…”

„Gadverdamme”, zei Het Virus, bijna kokhalzend. „Wat hebben jullie toch een kutsmaak.” Zijn laatste woorden. Voorlopig.