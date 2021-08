Hij zag de kogel niet

Een uur lang had Napoleon bij het lijk gezeten, terwijl de tranen over zijn gezicht liepen. Omstanders hoorde hem een aantal keer mompelen: „Wat een verlies, voor Frankrijk en voor mij.” Het was 31 mei 1809, een week na de veldslag bij Essling, die de Fransen ook nog bijna verloren hadden van de Oostenrijkers. Maarschalk Jean Lannes was hier op 22 mei gewond geraakt en vervoerd naar Ebersdorf, waar hij nu zijn laatste adem had uitgeblazen.

De dramatisch verlopen veldslag maakte Napoleon niet eens zoveel uit: tijd genoeg om revanche te nemen, maar een nieuwe Lannes zou hij nooit meer vinden. Die avond schreef de keizer aan mevrouw Lannes: „Mijn pijn is net zo groot als de uwe. Ik verlies de beste generaal van mijn leger, mijn wapenbroeder gedurende zestien jaar, die ik beschouwde als mijn beste vriend.”

De dood van Jean Lannes – held van de slagen bij Montebello en Marengo (1800), Austerlitz (1805), Jena (1806) en Friedland (1807) – was bijzonder onfortuinlijk. De Fransen waren bij Essling in een zwaar gevecht verwikkeld met de Oostenrijkers en de verliezen waren enorm. Op een gegeven moment kwamen vier soldaten langs die het lijk van een officier in een mantel droegen. Lannes herkende de ongelukkige. Het was generaal Pouzet, een oude vriend van hem. Ontdaan over dit verlies ging hij zitten op een boomstronk, met zijn benen over elkaar en zijn hand voor zijn ogen. Hierdoor zag hij niet dat er een kanonskogel aan kwam stuiteren, die hem precies trof daar waar de ene knie op de andere rustte. De kogel richtte een ravage aan, maar Lannes hield zich groot. „Ik ben gewond, maar het stelt niet veel voor. Geef me een hand, dan kan ik opstaan.”

Dat lukte niet. Zijn adjudanten zochten een stuk textiel om de maarschalk naar een dokter te dragen en wilden de mantel pakken waarin Pouzet lag. „Die is van mijn arme vriend, hij is bedekt met zijn bloed”, sputterde Lannes tegen. „Die wil ik niet gebruiken.”

Uiteindelijk maakten zijn mannen een brancard van takken en brachten hun maarschalk naar Dominique Larrey, de beste chirurg van het leger. Die kon niets anders doen dan Lannes’ rechterbeen amputeren – in twee minuten, zonder verdoving. Meteen na de operatie meldde Napoleon zich aan het bed. Hij huilde en omarmde Lannes, wiens bloed het witte gilet van de keizer rood kleurde. „U zult blijven leven, mijn vriend”, zei Napoleon. Lannes antwoordde: „Dat wens ik, want ik kan nog van nut zijn voor Frankrijk en uwe majesteit.”

Nadat Lannes naar Ebersdorf was vervoerd, leek deze wens in vervulling te gaan, totdat de wondkoorts toesloeg. Die maakte een einde aan het leven van de man die bekend stond als ‘de Roeland van de Grande Armée’, naar Roeland, de dappere ridder in het epische vers ‘Chanson de Roland’.

Lannes’ moed had een blijvende indruk gemaakt. In ballingschap op Sint-Helena mijmerde Napoleon: „Toen ik hem aantrof was hij een pygmee, toen ik hem verloor was hij een reus.”