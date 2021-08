Ik kwam gestrest aan in Groningen, voor een kruising tussen literatuur en voetbal in de Pollux-tent op het Noorderzonfestival in een park in de stad. Ik had op het laatste moment niet durven afbellen, maar in de trein ernaartoe, toen we door agrarisch gebied zoefden, begreep ik opeens dat de uitdrukking ‘teveel hooi op de vork nemen’ natuurlijk niet voor niets was verzonnen.

Het ging zoals het ging en ruim na middernacht stond ik dan voor de balie van het City Hotel dat inderdaad in de city lag. De laatste tweehonderd meter waren afzien geweest. FC Groningen had tegen FC Utrecht gespeeld, ik was op de terugtocht ook al FC Utrecht-eigenaar Frans van Seumeren en zijn vrouw tegengekomen, en ik werd door de meute in een steeg vol shoarmazaken gezien voor wat ik was: de man die tijdens de sportzomer af en toe een stukje had voorgelezen in De Oranjezomer van Veronica Inside.

Dit was de straf.

Nat van het bier en met mayonaise op het colbert informeerde ik naar de kamer die de organisatie voor me had gereserveerd.

„Kamer 523”, zei de jongen.

„Is het een mooie kamer?”, vroeg ik.

„Nee.”

Groningse eerlijkheid.

Kamer 523 was een nieuwe knauw voor mijn artiestenstatus.

‘Ik ben er nog lang niet’, realiseerde ik me op de rand van mijn bedje in mijn hok van vijf vierkante meter op de vijfde verdieping. Ik keek uit het raam: een blinde muur, daartussen een zeventig meter diepe gleuf.

Hier stopten ze de onhebbelijken en de tegenvallers, ze hoefden alleen nog maar uit het tuimelraam te stappen. Als u een vergeten schrijver of dichter mist, of iets anders cultureels dat heeft meegedaan aan Noorderzonfestival zou ik even de binnenplaatsjes aan het Gedempte Kattendiep in Groningen checken.

Gelukkig had ik een gezin, vijf gemiste oproepen.

Ik hoorde de stem van Lucie van Roosmalen (6) die dreigde nooit meer te gaan slapen als ik niet heel snel terugkwam uit de televisie, zoals ze mijn activiteiten is gaan noemen. Ik ging eruit met herhalingen van RTV Noord dat een watersnoodramp in Friesland voorspelde en kwam terug met gebonk op de deur.

Het was middag, het management was schijnbaar bang dat ik was overleden.

„Meneer, meneer, bent u daar nog?”

„Jaa!”, schreeuwde ik terug.

„Wilt u zich dan verwijderen?”

Ik belde thuis, opgetogen.

„In lange tijd niet zo goed geslapen”, meldde ik.

Het was fijn voor mij dat ik dacht dat ik herboren was, ze hoopten snel de vruchten te plukken.

Marcel van Roosmalen schrijft op deze plek een wisselcolumn met Ellen Deckwitz.