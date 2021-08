Fijne zomergast Hans Klok kan bewonderen als geen ander

CV Hans Klok (Purmerend, 1969) is de bekendste illusionist van Nederland. Hij werd op zijn veertiende Europees jeugdkampioen goochelen en valt op door zijn groots opgezette shows. In 2007 deelde hij in Las Vegas het podium met Pamela Anderson, vorig jaar brak hij een verblijf in die stad af wegens de coronacrisis.

Eén blonde lok van Hans Klok was lastig in het gareel te krijgen in het eerste uur van Zomergasten, maar in het tweede deel van de uitzending zat het haar van de illusionist weer helemaal vertrouwd. „Imago is wat je niet bent”, heeft Henk van der Meijden ooit tegen Klok gezegd. Dus de echte Hans Klok mag een man zijn die hele dagen in een loods in IJmuiden zit te knutselen met rechtopstaand haar, maar tegenover Janine Abbring zat hij in een vertrouwd smetteloos wit overhemd met een extra knoopje open. Alsof hij, indien nodig, zijn interviewster zou kunnen doorzagen of zichzelf – poef! - van het dak naar het binnenste van de Zomergastencaravan zou kunnen toveren.

De echte Hans Klok bleek te kunnen bewonderen als geen ander. Hij vertelde in een razend tempo over zijn vak en zijn helden, aan de hand van een aantal fenomenale fragmenten. In een van de eerste stukjes zagen we Mies Bouwman de mouwen van de grote Nederlandse goochelaar Fred Kaps (1926-1980) afknippen, waarna deze zijn befaamde truc met het zoutvaatje uitvoerde. Klok legde uit dat Kaps (drievoudig wereldkampioen) zo knap was omdat hij het deed voorkomen alsof de magie hem overkwam. „Dat was nieuw.” In een moeite door vertelde hij dat hij zelf een heel ander soort artiest is: „Ik ben de tovenaar. Ik laat het gebeuren.”

Het tekende de avond. Klok is een zelfbewuste vakman die precies weet wat hij kan. Hij weidde uit over handigheden die zijn vader (die het zelf had willen maken als koorddanser, maar uiteindelijk door roeien en ruiten ging voor zijn zoon) hem bijbracht. Zorg dat je ook altijd een slechte truc in je optreden verwerkt, die het publiek bijna kan begrijpen. „Iets waar ze mee naar huis kunnen.” Overigens, verklapte Klok, is hoogopgeleid publiek het makkelijkst voor het lapje te houden. „Professoren denken veel te ingewikkeld.” Dat kon het zelfingenomen deel van de VPRO-kijkers in de zak steken.

Te goed om camp te zijn

Beelden van zichzelf liet deze fijne zomergast niet zien. Wel meldde hij onbescheiden dat hij ‘the fastest magician’ wordt genoemd („dat doe je zélf”, zei Abbring) en verklaarde hij niet voor het eerst dat zijn optredens vol glitter en glamour zitten, „maar te goed [zijn] om camp te zijn”. Geestig was zijn gewoonte om bij zijn helden even te vermelden of hij ze wel of niet „had mogen ontmoeten”.

Janine Abbring deed een aantal pogingen om haar gast naar de psychologie te loodsen, of naar momenten van twijfel, maar dat leverde weinig op. „Sta je weleens ergens bij stil? Je gaat meteen in de overdrive”, zei ze op een gegeven moment. Ook dat remde Klok niet af. Alleen toen hij het had over de dood van een collega met wie hij 21 jaar had samengewerkt, stroomde de woorden nog in hoog tempo, maar vertraagden de ogen van de illusionist.

Dat Klok soms achter zijn woorden verdween, deerde de avond nauwelijks. Hij toonde mooie beelden van vooral vrouwelijke artiesten, zoals Marlène Dietrich. Haar beschouwde hij als de ultieme illusie, een vrouw aan wie niets echt was. „Haar talent was om goed met haar talent om te gaan.” Daartegenover stond de Zangeres Zonder Naam, aan wie juist alles echt was. Tina Turner was te zien in een even wonderlijk als ontwapenend duet met de jonggestorven showmaster Willem Ruis.

Kloks liefde voor Las Vegas was aanleiding voor tamelijk ongelooflijke beelden over het atoomtoerisme dat deze stad begin jaren vijftig mede groot maakte. Je kon er van dichtbij getuige zijn van atoomproeven, die op minder dan honderd kilometer van de stad werden gehouden. Die paddenstoelvormige wolken werden door getuigen beschreven als „krachtig, sexy en beangstigend”. Dat er na de ontploffing allemaal roze radioactief stof op de toeschouwers neerdaalde, mocht de pret niet drukken.

Vergankelijkheid en wederopstanding

Minstens zo krachtig en beangstigend (en ook wel een beetje sexy) waren The Crockson Brothers, die handstanden deden op scheve stoelen op wankele tafels op lege champagneflessen. Eenmaal veilig beneden vertelden ze interviewer Tineke de Nooij dat ze te oud werden voor halsbrekende toeren en dat ze iets anders gingen bedenken. „Een komiek kan wel oud zijn”, zei een van de broers – inmiddels hadden we Bassie en Adriaan herkend.

Toen was ook al duidelijk wat de terugkerende thema’s van de avond waren: de vergankelijkheid van de roem en de mogelijkheid tot wederopstanding. Het gold voor de door Klok zeer bewonderde Josephine Baker, maar ook voor veel van de andere vrouwen die hij ten tonele had gevoerd. Klok spiegelde er zich graag aan. Vorig jaar liep een precies uitgewerkt plan om tien jaar in Las Vegas te werken vast in het zand van de coronacrisis. De middag voor Zomergasten trad hij op in Uden. Want Hans Klok (51) weet ook wel dat alles begint en eindigt op het podium. En bij het talent om goed met je talent om te gaan.

Zomergasten 2021: Rijksbouwmeester Floris Alkemade, schrijver Roxane van Iperen, psychiater Robert Vermeiren, zangeres Sevdaliza (8/8), schrijver Alfred Birney (15/8) en illusionist Hans Klok (22/8).