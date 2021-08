Explosie bij Poolse supermarkt in Lelystad

Een Poolse supermarkt in Lelystad is in de nacht van zondag op maandag getroffen door een explosie. Dat bevestigt een politiewoordvoerder aan NRC. Voor zover bekend is niemand gewond geraakt.

Omwonenden hoorden rond half vier ‘s nachts een harde knal bij het pand aan de Snijdershof in Lelystad. Door de explosie is de voordeur van het pand eruit geknald. De verdere schade is nog niet duidelijk, evenmin als het motief voor het plaatsen van het explosief. De politie heeft nog niemand aangehouden.

Opvallend genoeg is deze maandag ook een eerste zitting in de zaak rond een reeks ontploffingen bij Poolse supermarkten elders. Of er een verband is met het incident in Lelystad, is onbekend. Eind vorig jaar en begin dit jaar raakten panden van Poolse supermarkten in Aalsmeer, Heeswijk-Dinther, Beverwijk (twee keer) en Tilburg zwaar beschadigd bij explosies. Omwonenden liepen hierbij volgens de politie ernstig gevaar.

Vijf verdachten

Justitie heeft zeker vijf verdachten in beeld voor die vijf explosies. Het gaat om Amsterdammers in de leeftijd van 20 tot 26 jaar. Vier van hen zitten in voorarrest, een vijfde is naar het buitenland gevlucht toen zijn voorlopige hechtenis werd opgeheven. Hun eventuele motief is nog onbekend. NRC schreef in december dat er regelmatig conflicten ontstaan tussen én binnen de supermarktnetwerken, bijvoorbeeld wanneer een ondernemer zijn zaak te dicht bij een al bestaande supermarkt opent.

Maandag vindt een inleidende zitting plaats in de strafzaak tegen een van de verdachten, de 26-jarige Serginio S. Volgens justitie heeft hij een chauffeur geregeld die de vluchtauto bestuurde bij de aanvallen in Beverwijk en Heeswijk-Dinther.

