Jaren geleden kreeg ik de kunsthistoricus Ernst van de Wetering aan de telefoon. Ik werkte toen bij een van de vele musea waaraan hij verbonden was.

Hij vroeg me of ik een simpel hotel in Amsterdam wist voor een ouder Engels echtpaar.

Na wat mijmeren heen en weer dacht ik met een redelijke suggestie te komen.

Hij zuchtte diep: „Het probleem is, dat hij moeilijk een trap naar boven kan lopen en zij moeilijk naar beneden.”