Drukte Haringvlietbrug valt mee bij eerste ochtendspits met aangepaste snelheid

Zo ontstaat de schade aan de Haringvlietbrug.

De aanpassing van de maximumsnelheid op de Haringvlietbrug heeft tijdens de eerste ochtendspits, maandagochtend, niet gezorgd voor files. De snelheid op de verbindingsbrug tussen Hoeksche Waard en Goeree-Overflakkee is vanwege de slechte staat van de brug teruggebracht van 100 kilometer naar 50 kilometer per uur. Volgens een woordvoerder van Rijkswaterstaat zal de hinder toenemen als de schoolvakanties de komende weken aflopen.

De komende twee jaar voert Rijkswaterstaat wegwerkzaamheden uit aan de brug, die sinds 1964 Zuid-Holland verbindt met Zeeland en Noord-Brabant. Eind juli waarschuwde demissionair minister Cora van Nieuwenhuizen ((Infrastructuur, VVD) dat de mogelijke vertraging als gevolg van de aangepaste snelheid kon oplopen tot 68 minuten. Hierop verzochten de door de brug verbonden provincies de geplande sluiting van één rijstrook in beide richtingen terug te draaien, met het oog op de hinder en de economische gevolgen. Volgens rekenmodellen van Rijkswaterstaat moeten vooral reizigers tijdens de avondspits richting het zuiden rekening houden met extra vertraging, die kan oplopen tot een halfuur.

De werkzaamheden aan de brug gaan tot zeker 2023 duren. Door het vele verkeer dat dagelijks over de brug rijdt trillen de 700 klemmen los waarmee aluminiumplaten aan de brug zijn bevestigd. Een snelle oplossing bleek er niet te zijn, waardoor in 2023 de klep moet worden vervangen. Rijkswaterstaat verwacht dat de drukte de komende weken toeneemt, als de schoolvakanties in de regio’s Midden (29 augustus) en Zuid (5 september) aflopen.