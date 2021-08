De buren vinden het goed als ze terugkomt

Haar man en dochter zitten arm aan arm op de stoeltjes van de Haagse rechtszaal en wachten. „Willen jullie even naar voren komen”, vraagt de rechtbankvoorzitter. Tegen het televisiescherm voor hem zegt hij: „Dan kunt u zien dat ze er zijn.” Maria is via een videoverbinding bij haar rechtszaak aanwezig, ze verblijft in het penitentiair psychiatrisch centrum in Zwolle.

„Hallo lieverds”, klinkt haar stem door de rechtszaal.

„Gaat het goed mam?”, zegt de dochter, een begin-twintiger.

„Ik ben wel zenuwachtig.”

Maria kieperde heet water over haar man, stak hem met een zakmes en probeerde vervolgens hun huis in brand te zetten.

De vraag is, zegt de officier van justitie aan het begin van de zitting, of dit een poging tot doodslag of zwaar lichamelijke mishandeling is.

Het gebeurde in februari, Maria had het water in een pannetje op het fornuis opgewarmd. „Hij was in de woonkamer. Ik wilde hem stoppen, dat was mijn enige doel.” Ze was zonder het te zeggen met de medicijnen gestopt die moeten voorkomen dat ze een psychose krijgt, een waan waarbij iemand het zicht op de werkelijkheid verliest. Maria denkt op dat moment dat haar man haar en de kinderen wil vermoorden. Na de steekpartij vlucht hij het huis uit en steekt ze hun stoffen bank in brand. „Het vuur was voor mezelf. Ik wilde er niet meer zijn.”

Eén rijtjeshuis verderop belt de man aan, met een ontbloot bovenlijf. „Spierwit en onder het bloed”, verklaarde de buurvrouw. „De vellen hingen eraan.” Ze sleept hem omhoog, naar de douche en roept haar zoons – eentje zit op zijn kamer te gamen. „Koelbloedige jongens”, zegt de rechtbankvoorzitter. Ze drukken de steekwonden dicht met handdoeken en blijven de buurman om de paar minuten vragen hoe het gaat. Zijn ogen draaien en hij zegt: „Gelukkig was het maar een zakmes.”

Pas in de politieauto krijgt een van haar dochters Maria even later weer rustig door Spaans tegen haar te spreken – Maria werd geboren in Colombia. De dochter vertelt de politie dat haar moeder al jaren met psychische problemen kampt.

„Ze was buiten zichzelf”, verklaart haar man een paar dagen later in het brandwondencentrum in Beverwijk. „Niet mijn vrouw.”

Maria was ontoerekeningsvatbaar die dag, concluderen een psycholoog en psychiater die haar onderzoeken. „Het gaat om een psychotrauma, door gebeurtenissen in het land waar u vandaan komt”, zegt de voorzitter. Ze moet behandeld worden. Therapie in een reguliere ggz-instelling is niet genoeg, denken experts – zulke plekken zijn niet gespecialiseerd in het verlagen van het recidiverisico. De behandelaars adviseren tbs met voorwaarden – een milde vorm zonder dwangverpleging. De officier van justitie gaat daarin mee. Hij zegt: „Tbs klinkt heftig en is heftig - maar het is ook heftig wat er gebeurd is.”

„Het slachtoffer”, zegt Maria’s advocaat Christina Ekholm, had „slechts oppervlakkig” letsel. „Hij zegt dat hij volledig is hersteld.” Ze wil, net als hij, dat Maria naar huis komt – de man noemde het „een gezinskwestie”. Als de rechter een zorgmachtiging geeft, kan Maria naar de ggz-instelling waar ze al is aangemeld. Daar krijgt ze volgens haar advocaat de behandeling die ze nodig heeft. De buren hebben „in een lieve brief” geschreven dat ze weer welkom is in de straat. Maar gaat dat ook nog op als ze tbs krijgt? „Het stigma is groot.”

Haar man – overhemd van spijkerstof, haren naar achteren gekamd – is opgestaan en houdt een A4’tje omhoog. Met trillende handen, maar op gedreven toon zegt hij: „Ik heb het niet ervaren als een poging tot doodslag maar als zelfverdediging tegen een gevaar dat alleen in haar hoofd bestond.”

Maria krijgt tbs, dat zal ze twee weken later horen. Volgens de rechtbank „de beste optie om het recidiverisico te verlagen”.

„We sluiten de zitting”, zegt de voorzitter vandaag. „Willen jullie nog even in beeld komen?”

„Goed gedaan hoor mam”, zegt haar dochter met een snik.

„Ik hou van je lieverd, met heel mijn hart.”