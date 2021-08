Besmettingen Nieuw-Zeeland blijven stijgen, Ardern verlengt lockdown In Nieuw-Zeeland stijgt het aantal nieuwe coronabesmettingen, door de opmars van de Delta-variant van het virus. Maandag zijn 107 positieve testresultaten geregistreerd, zo heeft de regering bekendgemaakt volgens persbureau AFP. Dat is een toename van 35 vergeleken met de dag ervoor. Van het aantal besmettingen zijn er 33 in Auckland vastgesteld en twee in Wellington. Het stijgende aantal besmettingen noopt premier Jacinda Ardern ertoe om de al geldende lockdown te verlengen. Nieuw-Zeelanders mogen hun huis uitsluitend verlaten om naar het ziekenhuis of de supermarkt te gaan. Contacten met andere huishoudens zijn verboden. De lockdown voor het hele land is verlengd tot en met vrijdag. Voor besmettingshaard Auckland gelden de contact- en vrijheidsbeperkingen tot 31 augustus. Ardern zei dat de piek nog niet bereikt is en dat het aantal besmettingen vermoedelijk de komende dagen blijft toenemen. Volgens de premier is een lockdown de manier om het virus in bedwang te houden. Ze opteert voor een „vroege en harde aanpak”. Nieuw-Zeeland heeft eerder fors ingegrepen bij besmettingen; tussen februari en vorige week zijn er op het eiland geen besmettingen vastgesteld.

Ardern ziet in lockdowns de oplossing om het aantal besmettingen tegen te gaan. Foto Robert Kitchin/AP

Taiwan begint inenting met eigen vaccin ondanks kritiek Taiwan is begonnen met het vaccineren van het in eigen land ontwikkelde Medigen-vaccin. President Tsai Ing-wen kreeg maandag de eerste prik toegediend, meldt de BBC. Critici stellen dat het vaccin gehaast is goedgekeurd, omdat nog niet alle onderzoeken naar de veiligheid en effectiviteit zijn afgerond. Het vaccin zou nog drie tests moeten doorstaan, maar is door het Taiwanese gezondheidsministerie goedgekeurd voor gebruik in noodsituaties. Oppositiepartij Kuomintang is naar de rechter gestapt om de goedkeuring aan te vechten. Volgens de partij wordt het Taiwanese volk behandelt als „witte ratten in een laboratorium”. Medigen-bestuursvoorzitter Charles Chen vertelde aan persbureau Reuters dat er „zo veel experimenten” zijn gedaan, dat „iedereen heeft gezien hoe veilig het vaccin is”. Volgens hem zijn er „weinig bijeffecten”. De vaccinatiecampagne in Taiwan verloopt moeizaam door gebrekkige medicijnleveringen en aarzeling onder de bevolking. 40 procent van de inwoners is minimaal eenmaal gevaccineerd, terwijl pas 5 procent volledig beschermd is tegen het virus. Zo’n 700.000 mensen zouden zich al hebben gemeld voor een prik met het Medigen-vaccin.

De Taiwanese president Tsai Ing-wen krijgt de eerste doses van het in eigen land geproduceerde coronavaccin toegediend. Foto Taiwan Presidential Office/AP