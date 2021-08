Complotdenker Joost Knevel door Spanje uitgezet naar Nederland

Complotdenker en een van de drie presentatoren van het zogeheten Red Pill Journal op sociale media, Joost Knevel, is maandag door Spanje overgeleverd aan Nederland. De man hield zich al maanden schuil in het oosten van Spanje en kon na een zoekactie begin deze maand worden opgepakt.

De marechaussee heeft Knevel opgehaald. Hij moet in Den Haag terechtstaan en wordt donderdag voorgeleid aan de rechter-commissaris. Knevel wordt verdacht van meerdere strafbare feiten, waaronder bedreiging van en opruiing tot geweld tegen RIVM-baas Jaap van Dissel en Mark Rutte. Zo zei hij over Van Dissel: „Wie geeft hem zijn welverdiende nekschot, die is een held”. En over de premier: „We zouden hem eigenlijk moeten opjagen de zee in of waar dan ook.” Knevel plaatste volgens het Openbaar Ministerie in Den Haag ook een bewerkte video online waarin meerdere publieke figuren, onder wie bovengenoemden, met een strop om hun nek zogenaamd werden opgehangen.

Knevel is de tweede man van het complotjournaal die nu vastzit. Eerder deze zomer werd Wouter Raatgever berecht en veroordeeld tot een celstraf van negen maanden waarvan drie voorwaardelijk, voor het verspreiden van opruiende en bedreigende filmpjes. Hij had eind mei in zijn journaal gezegd dat de advocaat van de gemeente Bodegraven weldra door een militair tribunaal ter dood zou worden veroordeeld. En de uitreiking van de Akademiepenning aan Van Dissel voor zijn rol bij de coronabestrijding op 31 mei in Amsterdam had volgens de verdachte met een explosie moeten worden verstoord.

Voortvluchtig in Ierland

De derde presentator van het journaal voor complotdenkers, Micha Kat, is nog steeds voortvluchtig in Noord-Ierland. Op 3 september zullen rechters in Belfast oordelen over overlevering van hem aan Nederland. Er zijn verscheidene parketten die een zaak tegen hem hebben lopen. Onlangs deed het Algemeen Dagblad in Rotterdam aangifte tegen Kat omdat hij had opgeroepen tot geweld tegen AD-journalisten en tegen het redactiegebouw. Kat moet ook nog een oude celstraf van zes maanden uitzitten wegens het bedreigen van journalisten.

Knevel, Raatgever en Kat maken naar eigen zeggen, zonder elk bewijs, al maanden jacht op hooggeplaatste „pedofiele satanisten” die in Bodegraven kinderen zouden hebben vermoord.