Celstraffen voor eigenaar en producenten ‘cokemanege’ in Nijeveen

Vijftien mannen zijn maandag veroordeeld tot celstraffen van enkele jaren voor een tot drugslab omgebouwde manege in het Drentse Nijeveen. Ze zijn schuldig bevonden aan „het bewerken, verwerken en daardoor aanwezig hebben van een grote hoeveelheid cocaïne in een professioneel opgezet en ingericht laboratorium”. De Amsterdamse rechtbank legde Jan B., de 65-jarige eigenaar en verhuurder van de manege, drie jaar celstraf op; dertien Colombianen en een Turkse man verdwijnen voor 2,5 jaar achter de tralies.

Het OM had tegen alle vijftien verdachten vier jaar celstraf geëist. Bij de straf voor de Turkse man en de Colombianen hield de rechter rekening met de persoonlijke omstandigheden van de mannen: zij werkten „min of meer gedwongen”, zagen tijdens hun werkzaamheden geen daglicht en sommigen liepen bij hun werk brandwonden op. De straf voor Jan B. is een half jaar langer, omdat hij volgens de rechter „een actieve en onmisbare rol” heeft gespeeld bij de opbouw van het laboratorium en de uitvoering ervan. Wel is hij vrijgesproken van het witwassen van geldbedragen in de periode van 30 juni tot en met 7 augustus 2020, omdat niet kon worden vastgesteld dat het geld afkomstig was uit een misdrijf.

De politie viel de ‘cokemanege’ Egberdinahoeve binnen op 7 augustus 2020. Daarbij trof het een drugslab aan waar dagelijks zo’n 150 tot 200 kilogram cocaïne kon worden geproduceerd, ter waarde van 3 tot 5 miljoen euro. Volgens het OM was het de grootste cocaïnewasserij die ooit in Nederland is aangetroffen. Bij invallen in het Noord-Brabantse Elshout en in een loods in het Gelderse Apeldoorn vond de politie op dezelfde dag ook nog eens chemicaliën, een door de criminelen gebruikte dieplader en restanten van in Nijeveen gebruikte zakken met steenkool en cocaïne, waar in totaal een voorraad van 663 kilo cocaïne heeft in gezeten.