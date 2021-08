Na Phil ook Don Everly (84) overleden – ze vormden ‘het beste muzikale duo ooit’

De Amerikaanse muzikant Don Everly, die met zijn broer Phil het beroemde duo The Everly Brothers vormde, is zaterdag op 84-jarige leeftijd overleden. Volgens de Los Angeles Times is Everly overleden in zijn woning in Nashville.

Don en de in 2014 overleden Phil Everly waren als country- en rock-’n-roll-duo eind jaren 50, begin jaren 60 zeer invloedrijk. Ze stonden bekend om hun vocale harmonieën, die ze zelf op de akoestische gitaar begeleidden. Don nam meestal de lage partij voor zijn rekening, Phil de hoge. Allerlei artiesten die in latere jaren zangharmonieën in hun nummers verwerkten, zoals The Beach Boys, Simon & Garfunkel en de Bee Gees, keken het kunstje af van The Everly Brothers. Ook The Beatles, zei Paul McCartney volgens de LA Times eens over zijn samenwerking als songwriter met de in 1980 overleden John Lennon. „Toen John en ik samen liedjes gingen schrijven, was ik Phil en hij Don.”

Grote hits van The Everly Brothers waren onder andere ‘Bye Bye Love’, ‘Wake Up Little Susie’ en ‘All I Have to Do is Dream’ bereikten eind jaren 50 de top van de hitlijsten. Het muziekblad Rolling Stone riep The Everly Broters in 2015 uit tot het beste muzikale duo aller tijden. (NRC)

Nieuwsbrief NRC Boeken Het laatste boekennieuws met onze recensies, de interessantste artikelen en interviews Inschrijven