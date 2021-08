Amerikaans-Franse verzetsstrijder Joséphine Baker geëerd in Panthéon

De Amerikaans-Franse verzetsstrijder, zangeres, danseres en actrice Joséphine Baker (1906-1975) krijgt dit najaar een plekje in het nationale mausoleum Panthéon in Parijs. Dat melden Franse media zondag. Baker zal worden herdacht met een grafmonument met daarop een plaquette. Haar lichaam blijft in Monaco, waar ze ligt begraven. Baker is de eerste zwarte vrouw die wordt geëerd in het mausoleum in Parijs en voegt zich bij andere grootheden uit de Franse geschiedenis, als Voltaire en Jean-Jacques Rousseau.

Baker krijgt een plekje in het Panthéon omdat ze „de belichaming is van de Franse geest”, aldus president Emmanuel Macron, die verantwoordelijk was voor het besluit. Het Élysée roemt haar „uitzonderlijke persoonlijkheid” en het feit dat ze haar hele leven heeft gevochten voor vrijheid en emancipatie.

Baker groeide op in St. Louis in de Amerikaanse staat Missouri. In 1925 ontvluchtte ze het wijdverspreide racisme en de segregatie in de Verenigde Staten en streek ze neer in Frankrijk. Daar viel ze in de daaropvolgende jaren al snel op als artiest. Ze trok volle zalen in onder meer het Théâtre des Champs-Élysées en later in de Folies Bergère in Parijs. In 1937 trouwde Baker met Jean Lion en werd ze Frans staatsburger.

‘I have a dream’

In de Tweede Wereldoorlog (1939-1945) sloot ze zich aan bij het Franse verzet. Zo ontfutselde ze op feestjes informatie van Duitse commandanten, waarna ze deze heimelijke informatie doorspeelde aan de Franse militaire inlichtingendienst. Als burgerrechtenactivist nam Baker in 1963 deel aan de mars in Washington D.C. waarbij dominee Martin Luther King zijn historische ‘I have a dream’-toespraak hield in het centrum.

Al ruim een eeuw worden de grootheden uit de Franse geschiedenis begraven dan wel geëerd in het Panthéon. Het imposante monumentale gebouw staat in het centrum van de Franse hoofdstad.