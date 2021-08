All inclusive in eigen land: ‘Welkom bij Costa Holanda’

‘Nog een rode en een witte dus?”, vraagt het meisje achter de bar, terwijl ze naar twee wijnglazen wijst. Het is tien over half elf ’s ochtends, in het Corendon Village Hotel in Badhoevedorp is de bar al open. Afrekenen hoeft niet; het is het eerste all-inclusivehotel van Nederland op deze schaal, met 680 kamers het grootste in de Benelux.

Afgelopen weekend zat het hotel naast Schiphol, net als de rest van deze coronazomer, zo goed als vol met zeer diverse gasten. „We hebben het gigantisch druk”, vertelt guest relations manager Jofriede Zwaal. ‘Welkom bij Costa Holanda’, staat op de bordjes. „Je komt aan, je gaat zitten en je bent klaar. Dát is vakantie”, zegt gast Frank Arends (42) uit Westervoort. All inclusive kan dus ook in Nederland heeft hij ontdekt – al werkt het zomerweer niet helemaal mee.

„Eigenlijk zouden we nu op Ibiza zitten”, verzucht zijn vriendin Rowena Krechting (38). Ze durfden het met corona niet aan. „Normaal ga je op het strand liggen met de kindjes en ben je klaar, nu moet je door het weer dingen bedenken om te doen”, zegt ze. „Als ik al die vliegtuigen zie opstijgen vanaf Schiphol heb ik spijt.” Maar, afgezien van het weer hebben ze het heerlijk in Badhoevedorp.

Frank Arends en Rowena Krechting in de shuttle naar het strand. „Eigenlijk zouden we nu op Ibiza zitten.” Foto Simon Lenskens

Het voormalige zakenhotel langs het vliegveld werd bekend toen in 2019 een Boeing 747 als attractie in de achtertuin werd geparkeerd. Vanwege corona is vorig jaar besloten het hotel in te richten als een luxe all-inclusiveresort in eigen land. Naast een vliegtuig heeft het een spa met zwembad, sportschool, bioscoop, gamehal plus een skybar in vliegtuigthema. Een shuttlebus brengt gasten naar Amsterdam en de eigen beach club in Zandvoort.

Het concept bleek een succes – ook in dit bestaande pand langs de snelweg en tussen de akkers. „Het hotel is niet gebouwd op het aanbieden van all inclusive aan zoveel mensen, maar we zetten alle zeilen bij om het zo goed mogelijk te doen”, zegt Zwaal van Corendon.

Het hotel verwachtte dat het dit jaar rustiger zou worden, nu buitenlandvakanties weer mogelijk zijn. Maar het is zelfs „té druk”, vindt Isa Hammou (38) uit Amsterdam. „Op papier is het fantastisch, in de praktijk niet.” Ze is hier met haar zus Ibtissame (35) en vijf kinderen tussen de twee en acht jaar. Voor alle activiteiten moet je een tijdblok reserveren, legt ze uit. „Gisteren zaten we net in het zwembad, moesten we eruit omdat we anders niet meer konden eten.” Maar, zegt Ibtissame, als de zon schijnt, is het op het strand in Zandvoort heerlijk. „Het strand is een tien”, beaamt Isa. „Verder is het niet all inclusive ontspannen, maar all inclusive haasten.”

Andere koek

De vriendinnen Ge van Eck (76) uit Nijmegen en Annemarie van Lier (69) uit Zaltbommel hebben in het verleden samen veel gereisd: naar China, India, Sri Lanka, Myanmar, Zuid-Afrika en Tunesië. „Dit is wel andere koek”, zegt Van Eck. Maar ze vermaken zich prima in eigen land en het eten is goed, zeggen ze. „Net zoals bij all inclusive in Turkije”, zegt Van Eck. „Maar als het kan, dan gaan we weer naar het buitenland. Dat is nog goedkoper ook.” Voor 660 euro hadden ze een week all inclusive op Aruba kunnen zitten, vertelt Van Lier, inclusief vliegticket. „Terwijl dit voor negen dagen bijna 1.000 euro per persoon was.”

Het gezin De Bruin uit Driebergen haalt de kosten er wel uit. „Wij zijn van de all inclusive”, zegt dochter Romi (21). Vader Guus (65), moeder Anita en zij zitten lekker aan de Corendon Spritz. Alle drie hadden ze geen goed gevoel bij een vakantie in het buitenland, zo kwamen ze hier terecht. „We kwamen, en zagen dat het goed was”, zegt Romi. „Aan dat buffet kunnen we wel wennen.”

Het valt de familie De Bruin wel op dat sommige gasten all inclusive wel héél fijn vinden. Met volgeschepte borden en vooral: heel veel drank. Gisteravond tijdens het optreden in de Hangar moesten mensen overgeven, zeggen moeder en dochter.

Bij het buffet kunnen gasten zelf hun wijntje tappen en na het eten gaat het echt los. Wie na het diner niet naar Der Untergang in de ‘cinema’ wil, kan ook naar het live optreden in de Hangar. Deze avond zijn het DJ Pim en zanger Harold Verwoert. De zaal stroomt vol en bij zomerhit Ik wil zwemmen gaan de handen in de lucht. De coronaregels zijn streng: dansen mag niet, iedereen moet blijven zitten.

Vrienden Cliff van Haaster, Dean Philippo, Alex Seysenet (alle drie 24) en Rick Wijnholds (27) hebben ieder standaard twee drankjes in de hand. „We zijn op hengstenbal”, zegt Van Haaster.

Feesten onder de vleugels

Om kwart over elf ’s avonds wordt de stekker uit het feest getrokken. Een groep jonge bezoekers stroomt naar het vliegtuig in de achtertuin. „We gaan feesten onder de vleugels!”, wordt er geroepen. Er ontstaat alleen wat onrust als de bar al om acht minuten voor middernacht blijkt gesloten. Iemand heeft nog wat biertjes, er wordt een andere plek gezocht om herrie te maken. De beveiliging komt erbij en maakt er een eind aan. Om half 1 is het stil.

De volgend ochtend staat er weer een lange rij voor het ontbijtbuffet. Stapels broodjes, bacon en roerei worden opgeschept. Daniel Heymann (25) is een van de jongens die het tot het laatst hebben volgehouden. „Beetje gaar ben ik wel”, zegt hij. Het is half 11 ’s ochtends, achter hem worden de eerste biertjes getapt.