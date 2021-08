Agent die bestormer Capitool doodschoot ‘heeft rechtmatig gehandeld’

De politieagent die tijdens de bestorming van het Capitool op 6 januari een vrouw dood heeft geschoten, heeft rechtmatig gehandeld. Dat blijkt uit intern onderzoek, zo laat de politieafdeling van het Capitool (USCP) maandag weten. Het gedrag van de agent, die niet bij naam wordt genoemd, was „wettig en valt binnen het beleid van de lokale politieafdeling”, concluderen de onderzoekers. Hij krijgt dan ook geen disciplinaire maatregelen opgelegd.

„De daden van de agent hebben in dit geval mogelijk congresleden en personeel behoed voor ernstig letsel en gered van een mogelijke dood door een grote menigte relschoppers”, zo staat in een verklaring. Het Amerikaanse openbaar ministerie besloot in april al om de man niet voor zijn daad te vervolgen, omdat er te weinig bewijs zou zijn dat het om een misdrijf ging.

De 35-jarige vrouw die werd doodgeschoten, Ashli Babbitt, was een veteraan van de Amerikaanse luchtmacht en deed missies in Afghanistan, Irak, Koeweit en Qatar. Ze was een radicaal-rechtse aanhanger van de voormalige Amerikaanse president Donald Trump en geloofde in extreemrechtse complottheorieën en geloofde ook in de misleidende uitspraken van Trump dat zijn verlies bij de presidentsverkiezingen van 2020 te wijten was aan fraude. Babbitt werd neergeschoten in het Capitool, het Amerikaanse Congresgebouw, en overleed later in een ziekenhuis aan haar verwondingen.

Bij de bestorming vielen zeker vijf doden, meer dan 570 betogers worden voor hun aandeel in de vernielingen strafrechtelijk vervolgd.