Afghanistanblog 23 augustus

Volgens Kato betreft de operatie een „dringende humanitaire maatregel” die nodig is „om onze onderdanen uit een uitzonderlijke situatie te evacueren”. Hij maakte niet bekend hoeveel mensen Japan zal ophalen. Eerder werden twaalf ambassademedewerkers geëvacueerd, nadat de ambassade werd gesloten. Regeringsbronnen hebben eerder gezegd dat een „klein aantal Japanners” zich nog in Afghanistan bevindt.

Afghaanse militair omgekomen bij vuurgevecht luchthaven Kabul

Bij een vuurgevecht tussen het Afghaanse nationale leger en een nog onbekende andere partij bij het vliegveld in Kabul is in de nacht van zondag op maandag een Afghaanse militair omgekomen. Ook raakten drie mensen gewond - hun identiteit is onbekend. Dat melden de Duitse Federale Strijdkrachten, de Bundeswehr, in een bericht op Twitter. Bij het gevecht waren ook Amerikaanse en Duitse militairen betrokken. Zij bleven ongedeerd.

Wat er precies is voorgevallen, is onduidelijk, evenals of het gevecht op of buiten de luchthaven plaatsvond. De situatie bij Hamid Karzai International Airport is gespannen sinds de Taliban ongeveer een week geleden de hoofdstad Kabul innamen. Duizenden mensen bivakkeren buiten de hekken in de hoop op een plek op een evacuatievlucht.

De Amerikaanse militairen voeren het bewind op de luchthaven, terwijl de Taliban daarbuiten de dienst uitmaken. Talibanstrijders sloegen zondag met wapenstokken in op wachtenden om hen te dwingen zich op te stellen in rijen. In de drukte zijn een dag eerder zeven mensen om het leven gekomen, mogelijk door verdrukking.