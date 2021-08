Afghanen hebben twintig jaar later veel te verliezen

Nu commerciële vluchten niet mogen landen op het vliegveld van Kabul, dreigt een tekort aan medische hulpmiddelen in Afghanistan, zo waarschuwde de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) maandag. De machtsovername door de Taliban illustreert hoe precair de gezondheidszorg in het land is: de helft van de bevolking (18,5 miljoen mensen) is volgens de WHO afhankelijk van hulpgoederen.

Die afhankelijkheid van humanitaire hulp geldt echter niet alleen voor de gezondheidszorg, en doet de vraag rijzen wat alle missies in Afghanistan van de twee voorbije decennia hebben opgeleverd. Behalve militaire interventies bracht de buitenlandse aanwezigheid in het Zuid-Aziatische land ook een stroom aan ontwikkelingsprojecten en meermaals verkiezingen. Ook is het land inmiddels een stuk minder geïsoleerd dan voorheen. Hoe is Afghanistan de afgelopen twintig jaar veranderd?

Lees ook: Westerse landen in race tegen de klok

Conservatievere bevolking

Een blik op onderwijs, economie en gezondheidszorg leert dat het land nog altijd behoort tot de groep minst ontwikkelde landen in de wereld. Hoewel de hoofdstad Kabul in de jaren 70 al relatief modern en welvarend was, heerste daarbuiten nog altijd grote armoede onder de meestal conservatievere bevolking.

„In 2001 (ten tijde van de Amerikaanse invasie, red.) kwam het land net uit een burgeroorlog en had het er een paar jaar Taliban-overheersing op zitten”, zegt Afghanistan-analist Martine van Bijlert, die lang in Kabul heeft gewoond. „Kabul was eigenlijk een spookstad. Grote delen lagen in puin, veel mensen waren weg, de regering functioneerde nauwelijks. Het was in veel opzichten een land waar de tijd sinds de jaren 70 had stilgestaan.”

Dat is nu anders, aldus Van Bijlert. „Kabul is een miljoenenstad. Het land heeft een draaiende economie, hoewel voor een groot deel op hulpgelden. De bureaucratie is enorm uitgebreid. En vooral in steden is de pluriformiteit in opvattingen van conservatief naar modern veel breder geworden.”

Inmiddels heeft bijna elk huishouden, ook op het platteland, toegang tot het elektriciteitsnet – een grote sprong vooruit in vergelijking met twintig jaar geleden. Ook het aantal gebruikers van mobiele telefoons en internet – in 2001 nog verboden door de Taliban – heeft sindsdien een vlucht genomen, zo blijkt uit cijfers van de Verenigde Naties.

Manieren om te kunnen communiceren zijn voor de meeste mensen dus inmiddels beschikbaar. Van Bijlert: „Afghanen staan nu direct in contact met de rest van de wereld. Je zult heel veel moeite moeten doen om het net zo geïsoleerd te krijgen als toen.”

Hoewel de welvaart in bepaalde opzichten steeg, is de armoede nog steeds groot. Er zijn sinds 2001 miljarden aan ontwikkelingsgeld naar Afghanistan gegaan, maar veel geld is blijven hangen bij de smalle, rijke bovenklasse of keerde via private bedrijven weer terug naar het buitenland. Dat heeft volgens analisten meegespeeld in de houding van mensen tegenover de regering.

Jorrit Kamminga, onderzoeker bij Instituut Clingendael, beaamt dat de ontwikkelingsprojecten aan veel Afghanen voorbij zijn gegaan. „De Taliban hebben nog zoveel aanhang omdat die projecten op het platteland en in afgelegen gebieden heel weinig effect gehad hebben.” Volgens cijfers van voor de pandemie, leeft nog ruim de helft van de bevolking onder de armoedegrens. Van de werkende bevolking moet twee derde rondkomen met (omgerekend naar koopkracht) 3,20 dollar of minder per dag.

Kamminga, die eerder ook ontwikkelingswerk deed in Afghanistan, waarschuwt dat voorzichtigheid geboden is met de statistieken over het land. Cijfers zijn soms verouderd of het is onduidelijk wat ze precies laten zien. Statistieken worden ook met regelmaat gebruikt voor politieke doeleinden, of om iets mooier voor te stellen dan het is. „Ongeveer 90 procent van de mensen zou binnen 2 uur toegang hebben tot een gezondheidscentrum. Dat klinkt mooi, maar er zijn twijfels over die cijfers. Of: het aantal scholen is in 2016 gestegen tot ruim 16.000, maar de helft ervan heeft geen adequate gebouw.”

Meer meisjes gaan naar school

Toch is duidelijk dat zowel het totaal percentage kinderen als het percentage meisjes dat naar school gaat de afgelopen jaren is gestegen. Ook het animo voor onderwijs bij de bevolking is groter, en Van Bijlert denkt dat de Taliban hier ook op zullen moeten reageren. Er zijn nog wel conservatieve krachten die meisjes- en vrouwenonderwijs tegenwerken, zegt ze, maar het wantrouwen over onderwijs is afgenomen. „Veel conservatieven zeggen nu dat er vrouwelijke dokters nodig zijn om vrouwen te kunnen behandelen.”

Dat neemt niet weg dat de onderwijsgraad nog altijd ver achterligt op het wereldgemiddelde en op landen in de regio, zeker voor meisjes. Kamminga: „Gemiddeld is het land nog steeds ultraconservatief en patriarchaal.”

Terugblikkend noemt hij de ambities van westerse landen in Afghanistan – staatsopbouw naar westers model – torenhoog, zelfs onrealistisch. „Dat wisten we eigenlijk toen ook al: een land als Afghanistan is niet maakbaar.”

Lees ook: ‘Het Westen heeft de Taliban na 11 september heel groot gemaakt’