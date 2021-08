Actie om regenboogvlaggen op te hangen in Amsterdam na brand

Er is een inzamelingsactie opgezet om zoveel mogelijk regenboogvlaggen op te hangen in Amsterdam-West. De initiatiefnemers hadden maandag rond het middaguur al het streefbedrag van 3.000 euro overschreden. Aanleiding is de brand in een studentenflat vorige week, die gericht lijkt te zijn op regenboogvlaggen. De politie houdt rekening met brandstichting en vermoedt een anti lhbti-motief.

„Het is tijd voor een luid en duidelijk tegengeluid”, schrijven de initiatiefnemers over hun actie. „Laten we gezamenlijk opstaan tegen intolerantie en massaal de regenboogvlag uithangen in West. Om te laten zien dat je 1 vlag kan vernielen, maar er vervolgens 10 voor in de plaats komen.” Met het uithangen van de vlaggen willen ze duidelijk maken dat West een stadsdeel is waar „iedereen zichzelf kan zijn en waar we pal staan voor ieders veiligheid”.

Rond het middaguur is al 4.700 euro gedoneerd. Stadsdeel West schonk de eerste 1.000 euro. Met het geld moeten zoveel mogelijk regenboogvlaggen en posters worden gekocht. Ze zijn binnenkort op te halen bij het stadsdeelkantoor.

In de studentenflat woedde vrijdagochtend vroeg een grote brand op de achtste etage. Vier mensen raakten gewond, een van hen ligt nog met brandwonden in het ziekenhuis. Er zijn nog geen verdachten opgepakt.