Zweedse premier Löfven stapt in november op

De Zweedse premier Stefan Löfven treedt dit najaar af. Hij zal in november tijdens een partijcongres zijn functie neerleggen als voorzitter van de sociaaldemocratische partij en daarmee als minister-president, heeft hij zondag zelf aangekondigd. Dat melden Zweedse media. Over de vraag waarom hij precies aftreedt, blijft Löfven vaag. Zo zegt hij dat „aan alles een einde komt” en dat hij zijn opvolger in staat wil stellen zich voor te bereiden op de verkiezingen van 2022. Wie Löfvens plek gaat innemen, is niet duidelijk.

Löfven (64) heeft zich naar eigen zeggen jarenlang „onvermoeibaar” ingespannen om het beste te doen voor de Zweedse bevolking. Hij is bijna tien jaar partijvoorzitter en zeven jaar premier. Een frisse partijleider zal de sociaaldemocraten zijns inziens nieuwe energie geven.

Afgelopen maand sneuvelde de vorige regering van Löfven. In juli nam het parlement een motie van wantrouwen aan tegen zijn kabinet vanwege een plan om de huizenmarkt te dereguleren. Hoewel Löfven vervolgens opstapte, kreeg hij vervolgens nét voldoende steun uit het parlement om hem opnieuw aan te stellen als premier. Krap twee weken werd Löfven zonder nieuwe verkiezingen leider van een derde kabinet, waarin hij wederom een coalitie vormt met De Groenen.

Reacties uit politiek

Vanuit de Zweedse politiek klinkt zondag waardering voor Löfvens werk de afgelopen jaren. Vicepremier Per Bolund (De Groenen) bedankt hem via Twitter voor het „sterke leiderschap en de zeer goede samenwerking gedurende vele jaren”. Annie Lööf van de Centrumpartij spreekt haar waardering uit over zijn „persoonlijkheid en gevoelige leiderschap”, die volgens haar „cruciaal” waren voor een goede en respectvolle samenwerking.

Ook fractievoorzitter van de christendemocraten Ebba Busch bedankt Löfven, maar voegt ook een kritische noot toe: volgens haar is het duidelijk dat de sociaaldemocraten niet in staat zijn om de problemen waarmee Zweden wordt geconfronteerd op te lossen.

Correctie (22 augustus 2021): In een eerdere versie van dit artikel stond dat Löfven in juli werd aangesteld als premier van dezelfde regering. Dat klopt niet. Hij werd minister-president van een nieuw kabinet. Dat is hierboven aangepast.