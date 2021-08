Eredivisieclubs doen er alles aan om buitenlandse spelers zich thuis te laten voelen

Op een koude winterochtend werd Mart van den Heuvel eens door Romario gebeld. De Braziliaanse aanvaller van PSV kon niet naar de training komen. Er was iets met zijn autoramen, hij kon niks meer zien. „Dus ik erheen”, vertelt Van den Heuvel, „bleken zijn ruiten bevroren. Hij had zoiets nog nooit meegemaakt in zijn leven. Nou ja, dan doe je het één keer voor hè.”

Al zeker veertig jaar staat Van den Heuvel voetballers van PSV bij met raad en daad. Tot vorig jaar als teammanager, nu als begeleider van, met name, buitenlandse spelers en hun families. Hij maakt ze wegwijs in hun nieuwe omgeving: van verzekeringen en bankrekeningen tot een bezoek aan de tandarts of verloskundige. Zegt hij dat spelers hem altijd mogen bellen, dan bedoelt hij ook echt áltijd. Zo onderbrak hij thuis eens het kerstdiner om Jagos Vukovic en diens hoogzwangere vrouw naar het ziekenhuis te brengen. Daar blijven, zoals de Serviër opperde, vond hij te ver gaan. Wel haalde hij het gezin na de bevalling weer op – Vukovic had zelf geen rijbewijs. Van den Heuvel: „Mijn vrouw roept weleens dat ik al in de auto spring als een speler van PSV een kuchje heeft. Het punt is: je bouwt geen band met een speler op door één keer na zijn komst te vragen hoe het gaat. Dat moet je blijven doen. Je wilt dat spelers zich hier thuis voelen.

Goedkoper dan Nederlanders

Een speler die zich in Nederland thuis voelt, zal beter presteren. En in de Eredivisie komen vier op de tien voetballers uit het buitenland.

Van de achttien clubs heeft PSV er in absolute zin de meeste, blijkt uit cijfers van sportdatabureau Gracenote, opgevraagd door NRC. Van de 36 spelers hebben er 22 een andere nationaliteit dan de Nederlandse. In verhouding zijn dat er iets minder dan bij Heracles Almelo, dat percentueel gezien de meeste buitenlandse spelers heeft (66,7 procent), gevolgd door Vitesse (63 procent). Daarna volgt PSV (61 procent). Zes Eredivisieclubs hebben meer buitenlanders dan Nederlanders, bij twaalf is het andersom. Het gepromoveerde SC Cambuur heeft de minste (13 procent).

De voornaamste reden dat Vitesse veel buitenlandse spelers heeft, is omdat ze in het algemeen goedkoper zijn, verklaart technisch directeur Johannes Spors. De selectie die de 39-jarige Duitser voor dit seizoen samenstelde, telt zeventien spelers van over de grens en bestaat uit dertien verschillende nationaliteiten. „Voor een vergelijkbare Nederlandse speler zouden wij soms het twee- of drievoudige moeten betalen.”

Vitesse scout voor de jeugd alleen in Nederland. Bewust, voor de binding met de eigen regio. Daarboven wordt het blikveld verbreed. „We profileren ons als internationale club,” zegt Spors, „met Engels als voertaal.” Spelers hoeven die taal niet te spreken, zolang Spors van tevoren voldoende integratiemogelijkheden ziet. Hij haalde deze zomer met Romaric Yapi en Yann Gboho twee Franse spelers binnen omdat hij wist dat Loïs Openda, Oussama Tannane en Oussama Darfalou dezelfde taal spreken. „Engelse les verplichten we niet. Maar tot op heden gaan alle spelers erheen. Ook daar zijn ze op gescout, dat ze open minded zijn.”

Cultuurschok

Ruimdenkendheid was ook een vereiste eigenschap voor de hoofdtrainer, die empathisch, taalvaardig en wereldwijs moest zijn. „Die kwaliteiten waren belangrijk in het profiel dat we opstelden”, aldus Spors. En zo viel de keuze vorig jaar op Thomas Letsch, een Duitser die als sport- en wiskundeleraar in Duitsland en Portugal werkte, in Wenen woonde, naast Engels en Duits nog Portugees en Spaans spreekt en is getrouwd met een van oorsprong Ecuadoriaanse vrouw.

Toch is een cultuurschok nooit helemaal te voorkomen. Spors herinnert zich de komst van de Nigeriaan Chinedu Obasi bij zijn oude werkgever TSG Hoffenheim. De aanvaller had op de weg terug van het vliegveld gevraagd waar de stad was, niet wetende dat hij in een dorp met drieduizend inwoners ging voetballen. „Hij had moeite om te aarden. De club heeft toen een Nigeriaanse kok voor hem geregeld. Zijn eigen eten, zijn eigen taal. Details, maar het kan net het verschil maken.”

Auteur Michel van Egmond, bekend van zijn boeken over onder anderen Johan Derksen en René van der Gijp, deed vergelijkbare herinneringen op. Toen hij in de jaren negentig nog voor de Feyenoord Krant schreef, ontmoette hij spelers van wie hij soms de indruk kreeg dat ze letterlijk in Rotterdam waren gedropt. „Christian Gyan kwam uit Ghana en dacht dat we hier Engels spraken. Mike Obiku ook, maar die interesseerde het niet.”

Van Egmond zag een vreemde paradox: clubs die hemel en aarde hadden bewogen om een speler te halen, lieten die net zo makkelijk vallen als de prestaties tegenvielen. „Het idee bestond dat als je je niet kon aanpassen, je niet geschikt was voor de top. Spraken spelers de taal niet maar maakten ze indruk op de training, dan wilden andere spelers ze nog wel bij het team betrekken.”

Triest verhaal

Een speler die hij nooit zal vergeten, is de Nederlands noch Engels sprekende Rus Denis Kliouev. Van Egmond ziet hem nog zitten, in zijn nauwelijks ingerichte appartement aan het Zuidplein in Rotterdam, begin jaren negentig. Aan de muur hing een foto van de Willemsbrug en een elftalfoto van Feyenoord, waarop Kliouev de namen van zijn medespelers had geschreven. Gaston, Henk, Regi … „Trainer Willem Van Hanegem had hem eigenlijk ook niet gewild, begreep ik, maar hij kwam toch. Het werd een triest verhaal.”

Contact met medespelers had de Rus niet. Kliouev (veertien duels, nul doelpunten) vereenzaamde. Van Egmond: „Indruk maakte hij pas met de hoeveelheid drank die hij wist te verstouwen tijdens een trainingskamp in Amerika en Curaçao. Hij viel nog bijna in handen van Russische oplichters, die z’n geld wel zouden beheren.”

Bas van Noortwijk werkte de afgelopen veertien jaar als teammanager bij Feyenoord. Hij moedigde oudere spelers aan zich over jonge buitenlandse spelers te ontfermen. „Zorg dat hij bij jou aan tafel zit bij het ontbijt of bij de lunch. Als er in de kleedkamer meerdere plekken vrij zijn, lette ik op naast wie ik een nieuwe speler liet zitten. Kijk, op het veld moeten ze het zelf uitzoeken. Maar erbuiten wil je toch dat ze zich comfortabel voelen.”

Een teammanager is de ogen en oren van een trainer, zegt Van Noortwijk. „Niet dat je alles verklikt, maar soms hoorde ik iets waarvan ik vond dat een trainer daar rekening mee kon houden.” Mart van den Heuvel, van PSV: „Als de vrouw van een speler in verwachting was, zorgde ik dat de trainer dat wist. Dat kan invloed hebben op z’n spel.”

Met één klik facetimen voetballers tegenwoordig met familie in Kameroen of Peru. Toch blijft persoonlijke aandacht belangrijk. „Het is niet niks, als een jongen uit Zuid-Amerika in een land komt waar het vaak regent”, zegt Van de Heuvel. „Zo’n speler moet wennen, en dat vraagt soms om een andere omgang. Een Braziliaan moet je niet voor de groep maar apart op zijn donder geven. Anders schaad je het vertrouwen. Guus Hiddink was daar een meester in. Voetballers waarderen dat. Ze vinden het leuk als een trainer vraagt hoe het met ze gaat.”

Taalprobleem

„De voetbaltaal snappen ze wel”, zegt oud-trainer Foppe de Haan over buitenlandse spelers. „Het gaat erom dat je ook een beeld van hun leven hebt. Dat je weet hoe zij zich voelen.”

In het seizoen 1999-2000, toen sc Heerenveen zich voor de Champions League plaatste, had De Haan dertien Nederlanders, een Bulgaar, een Macedoniër, een Serviër, een Pool, een Zuid-Afrikaan, een Noor, twee Finnen, twee Nigerianen, drie Denen en drie Roemenen in zijn selectie. Lang niet allen spraken Engels. „Zeker bij de Roemenen was taal een probleem.”

Om toch met hen te kunnen communiceren, liet De Haan een advertentie in de krant zetten. Er reageerde een man uit Emmeloord met een Roemeense vrouw. „Die kwam hier vervolgens een of twee keer per week naartoe. En dan gingen we in gesprek met de spelers. Wat verwachten ze van mij? Voldeed ik aan hun verwachtingen? Zij moesten ook blij zijn om bij ons te zijn. Dat kost tijd en energie.”

Kijk naar spelers om, zei De Haan tegen zijn stafleden. „Wat doen ze buiten het voetbal om? Hebben ze structuur in hun leven? Ik weet nog dat ik bij Dumitru Mitrita thuiskwam en me dood schrok. De televisie stond op een salontafel midden in de kamer, een troep dat het was. Toen heb ik mijn vrouw Geke gebeld en zijn we naar de Blokker gegaan om vazen en lampen te halen. ‘Dumitru is heel blij’, kwam een van de andere Roemenen vertellen. ‘Mooi’, zei ik, ‘dan moet-ie nu echt gaan voetballen’”.

De Haan nam nieuwe spelers ook mee Friesland in. „Dan zei ik: ‘Kijk, dit zijn de mensen die drie kwartier rijden om jullie te zien voetballen. Spelers konden dat wel waarderen volgens mij. Robert Eenhoorn, directeur van AZ, zei het eens heel treffend: ‘Zonder relatie geen prestatie’.”