Zeker 21 doden door overstromingen in Tennessee

Bij overstromingen in de Amerikaanse staat Tennessee zijn zeker 21 doden gevallen, meldt persbureau Reuters zondagavond op basis van lokale autoriteiten. Ook worden 50 mensen nog vermist, waardoor de autoriteiten ervan uitgaan dat het dodental nog verder op zal lopen. „De zaken ontwikkelen zich snel en we vinden links en rechts mensen”, zegt plaatsvervangend sheriff Rob Edwards van het zwaar getroffen Humphreys County tegen The New York Times.

Op veel plaatsen vielen in korte tijd tientallen centimeters regen en daardoor zijn meerdere rivieren ten westen van de stad Nashville buiten hun oevers getreden. De autoriteiten hebben de noodtoestand uitgeroepen en de Nationale Garde is ingezet. Hulpdiensten gaan alle huizen langs om naar slachtoffers en overlevenden te zoeken. Onder de doden was volgens persbureau AP ook een peutertweeling die uit de armen van hun vader werd meegesleurd door het water. Door de overstromingen zijn ook wegen overspoeld en telefoonlijnen en zendmasten beschadigd.

De Amerikaanse president Joe Biden condoleerde zondagavond tijdens een toespraak vanuit het Witte Huis alle families van slachtoffers van de overstromingen. „We zullen ze alle hulp bieden die nodig is”, aldus Biden.

Orkaan Henri

Ondertussen is zondagmiddag lokale tijd in het noordoosten van de VS de orkaan Henri aan land gegaan in de staat Rhode Island aan de Amerikaanse oostkust. De hevige regenval die daarmee gepaard gaat, heeft volgens de eerste berichten wel voor overstroomde wegen en op de nodige plekken tot stroomuitval geleid, maar er zijn nog geen slachtoffers gemeld. Inmiddels is Henri van een orkaan afgezwakt tot een tropische storm, meldt persbureau AP.

In Mexico vielen zaterdag zeker acht doden als gevolg van de orkaan Grace, die met snelheden tot 200 kilometer per uur over de deelstaat Veracruz trok.