‘We tonen de wereld dat Rusland een misdaad probeert te verhullen’

Eigenlijk is het een eenvoudige lakmoesproef, zegt Emine Dzheppar, eerste viceminister van Buitenlandse Zaken van Oekraïne. Deelname aan het Krim Platform laat zien waar landen staan. Dzheppar, via Zoom uit Kiev: „Staan ze bij Rusland en agressie, of bij Oekraïne en internationaal recht? Niet ieder land is er klaar voor om de test te halen. Ik begrijp best dat het lastig is voor landen die een sterke economische of politieke band met Rusland hebben.”

Namens de Oekraïense regering is Dzheppar de drijvende kracht achter het Crimea Platform, dat deze maandag in Kiev wordt gelanceerd met een bijeenkomst waar 44 landen aan deelnemen. Nederland wordt vertegenwoordigd door minister Tom de Bruijn (Buitenlandse handel en Ontwikkelingssamenwerking, D66). De datum is niet toevallig: dinsdag viert Oekraïne dertig jaar onafhankelijkheid. Met het initiatief wil de regering van president Volodymyr Zelensky de Russische bezetting van de Krim op de internationale agenda houden, en uiteindelijk beëindigen.

Voor Dzheppar (38) is de Krim een persoonlijk dossier. Als Krim-Tataarse groeide ze op in Kertsj, aan de oostkust van het schiereiland. Haar ouders keerden er met de vierjarige Emine terug uit Oezbekistan, na de deportatie van Krim-Tataren door Stalin in 1944. Haar vader en grootvader zetten zich al in voor behoud van de culturele identiteit van de etnische minderheid. De Russische spelling van haar naam (Dzjaparova) staat in haar paspoort, maar „mijn Krim-Tataarse naam is mijn voorkeur, altijd”.

Dzheppar was journalist voor diverse media op de Krim, waaronder Radio Free Europe, voordat ze in 2014, een half jaar na de Russische bezetting, naar Kiev kwam. In 2016 trad ze toe tot de regering, sinds juni 2020 heeft ze haar huidige functie. Ze heeft veel contact met president Zelensky over het Krim Platform.

U noemt het Krim Platform een ‘format’. Wat is het precies?

„We hebben er bewust voor gekozen om er geen aparte instelling van te maken. We willen flexibel zijn, zodat ze snel kunnen inspelen op politieke ontwikkelingen. Dit is een forum waar regeringen, parlementen en deskundigen uit de hele wereld zich bezighouden met de Krim. Rusland probeert de bezetting uit te wissen met lieflijke reportages op Kremlinzender RT. Ze verhullen hun misdaad. Het Krim Platform is een raam om te laten zien wat er echt gebeurt.”

Wat is de grootste bedreiging voor de Krim?

„Militarisering, zonder enige twijfel. Ik zie het zo: de Krim is een militaire basis, met 2,5 miljoen Oekraïense burgers als gijzelaars. Als je nu als toerist naar de Krim gaat, zie je opgeknapte infrastructuur. Wegen, bruggen, ziekenhuizen, scholen, er worden miljarden roebels in gestoken. Maar als je beter kijkt, zie je dat er militaire belangen achter zitten. De Tavrida-snelweg verbindt de militaire steden Kertsj en Sebastopol. De Krimbrug is voor aanvoer van militair materieel. De scholen zijn voor kinderen van Russische soldaten en ambtenaren die naar de Krim komen.

Onderschat niet het grotere belang van het Zwarte Zee-gebied. Voor Rusland is de Krim een militaire voorpost voor activiteiten in het Midden-Oosten en Noord-Afrika, met name Syrië en Libië. Daarom reageerden ze ook zo heftig toen Britse en Nederlandse marineschepen in juni door de Zwarte Zee voeren.”

Het einddoel van het Krim Platform is ‘de-occupatie’ van de Krim, ofwel het vertrek van Rusland. Hoe realistisch is dat?

„Dat is niet de juiste vraag. Voor ons gaat het er om wat we moeten doen om het realistisch te laten zijn. Deze kwestie raakt niet alleen Oekraïne. Rusland heeft de grens verlegd en tal van internationale afspraken geschonden. Dat kan de internationale gemeenschap niet laten passeren.”

Veel landen beschouwen de annexatie als illegaal en hanteren sancties tegen Rusland. Werken die?

„Absoluut. Poetin zegt dat hij zich geen zorgen maakt over de sancties, maar het is wel degelijk een probleem. Ik denk dat Rusland sowieso een moeilijke toekomst tegemoet gaat. De staat steunt op gas en olie, maar de wereld gaat richting duurzame energie. Op termijn zal Rusland niet sterk genoeg zijn om de staat in stand te houden.”

Volgende week ontmoet Zelensky Biden in Washington. Zelensky zal zeker pleiten voor lidmaatschap van de NAVO. Corruptie is daarbij een groot obstakel. Hoe staat het met de bestrijding daarvan?

„Dat geldt ook voor het lidmaatschap van de Europese Unie, onze andere ambitie in het buitenlandse beleid. Wij vragen ons vooral af: aan welke criteria moeten we precies voldoen? In veel EU-landen is corruptie, met sommige landen is er debat over juridische hervormingen. Onze samenleving is bezig met hervormingen in elke sector, we zijn er klaar voor lid te worden van NAVO en EU.”