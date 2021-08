Voor Iran telt nu alleen de eigen veiligheid

‘Het einde van iedere bezetting is een vernederende afwijzing”, twitterde de Iraanse generaal Ali Shamkhani over de Amerikaanse aftocht uit Afghanistan. Met enige voldoening vergeleek hij het vertrek van de VS met eerdere fiasco’s in Irak en Vietnam. Ook president Raisi verwelkomde de „Amerikaanse nederlaag” en noemde die „een nieuwe kans voor het herstel van leven, veiligheid en vrede”.

Maar achter het leedvermaak gaan grote zorgen schuil. Voor Iran staat er na de machtsovername door de Taliban dan ook veel op het spel. Het land deelt een ruim 900 kilometer lange grens met Afghanistan, is voor zijn watervoorziening deels afhankelijk van Afghaanse rivieren en herbergt nu al bijna drie miljoen Afghaanse vluchtelingen.

„Teheran staat voor grote onzekerheid,” zegt Fatemeh Aman, een Iraanse analist verbonden aan het Middle East Institute, een denktank in Washington. „Net als Pakistan, China en Rusland stond Iran jarenlang te springen om het vertrek van de VS. Maar nu het zover is, zitten ze met een enorm veiligheidsvacuüm.”

Uit voorzorg doen deze landen allemaal handreikingen aan de Taliban. Pakistan had al uitstekende banden met de groepering. China, Rusland en Iran zijn voorzichtiger, maar welwillend. Zo was Iran het eerste land dat Afghanistan weer een Emiraat in plaats van een Republiek noemde – de term die de Taliban zelf hanteren.

Toch bestaat er historisch veel wantrouwen tussen het sjiitische Iraanse regime en de soennitische Taliban. De vorige keer dat de extremisten Afghanistan in handen hadden, in de jaren 90, onderdrukten ze de sjiitische minderheid, sneden ze de watertoevoer naar Iran af en kwam het bijna tot een oorlog nadat in 1998 tien Iraanse diplomaten en een journalist werden gedood tijdens een aanval op het Iraanse consulaat in de stad Mazar-i-Sharif. De vijandigheid was zo groot dat de Iraanse generaal Qassem Soleimani (die vorig jaar werd gedood door de VS) in 2001 nog bereid bleek om uitgerekend de Amerikanen van inlichtingen te voorzien tijdens hun oorlog tegen de Taliban.

Maar diezelfde Amerikanen dreven Iran juist dichter tot de Taliban. Toen president Bush begin 2002 Iran tot ‘de as van het kwaad’ rekende en een jaar later na Afghanistan ook Irak binnenviel, veranderde Teheran van koers. „Ze dachten: ‘wij zijn de volgende’”, aldus Aman. „Om dat te voorkomen begon Iran banden aan te knopen met de Taliban. Niet uit echte steun, maar puur om het de Amerikanen in Afghanistan zo lastig mogelijk te maken.”

Islamitische Staat

Die banden werden sterker door de strijd tegen Islamitische Staat, dat vanaf 2015 voet aan de grond kreeg in Afghanistan. Iran zag dat de Taliban als ideologische rivaal van IS beter in staat waren de groepering te bestrijden dan het Afghaanse leger. „Dat was het moment waarop Iran met de Taliban begon samen te werken”, aldus Aman. „Er ontstond zelfs een pro-Iraanse factie binnen de Taliban.”

Maar dat biedt Iran geen garanties. De Taliban pappen aan met veel meer landen, die nu allemaal staan te dringen voor invloed in het nieuwe Afghanistan. „Iran dacht de Taliban te kunnen gebruiken”, zegt Aman. „Maar het is waarschijnlijker dat de Taliban Iran gebruiken. Want zij kunnen landen nu tegen elkaar uitspelen.”

Als vaste bondgenoot heeft Pakistan in dat spel een voorsprong. Maar volgens Aman is Irans echte vrees dat aartsrivaal Saoedi-Arabië meer invloed op de Taliban zal kopen. „Afghanistan is vanouds een afspiegeling van het Saoedisch-Iraanse conflict”, stelt Aman. „De mooiste sjiitische moskeeën worden er gebouwd door Iran, de mooiste soennitische door de Saoedi’s. Die wedstrijd kan nu andere vormen aannemen.”

Het lijkt erop dat Teheran alvast voorzorgsmaatregelen treft. Zo belde de net aangetreden president Raisi kort na de val van Kabul met zijn Chinese collega Xi. Volgens Iraanse staatsmedia zullen Iran en China nauwer samenwerken in Afghanistan.

Ook is het Iraanse leger al sinds de aankondiging van de Amerikaanse terugtrekking dit voorjaar bezig met troepenopbouw langs de Afghaanse grens. Niet alleen vanwege de veiligheid, maar ook om vluchtelingen tegen te houden. Een nieuwe vluchtelingencrisis kan Iran er niet bij hebben, want het land zit in een diepe economische crisis en telt volgens schattingen al bijna drie miljoen Afghaanse vluchtelingen. Veel Afghanen proberen door te reizen naar Turkije en Europa, maar dat wordt steeds moeilijker nu Ankara een grensmuur bouwt. Anders dan Turkije hoeft Iran volgens Aman niet te rekenen op Europese hulp bij vluchtelingenopvang.

Iran telt naar schatting 3 miljoen Afghaanse vluchtelingen

Iran ziet geen andere mogelijkheid dan toenadering tot de Taliban. Al enkele weken verschijnen in Iraanse staatsmedia opvallend positieve berichten over de extremisten. Zo schreef de conservatieve krant Kayhan, een spreekbuis van de opperste leider Khamenei, eind juni dat de Taliban veranderd zijn, de sjiitische minderheid met rust laten en niet langer „hoofden afhakken”. Irans voormalige ambassadeur in Afghanistan beweerde zelfs dat de Taliban toch niet achter de dood van de Iraanse diplomaten en journalist in 1998 zaten.

Volgens Aman schiet dat „herschrijven van de geschiedenis” bij veel Iraniërs in het verkeerde keelgat. De Taliban worden in Iran nog altijd alom gehaat. Met name seculiere Iraniërs hekelen het religieuze fanatisme van de Taliban en het Iraanse regime als één pot nat. „We willen geen Taliban, niet in Kabul en niet in Teheran”, was een leus tijdens massale antiregeringsprotesten in 2009.

Ook binnen de traditionele achterban van het regime ligt toenadering tot de Taliban gevoelig. Zo uitte de 102-jarige grootayatollah Lotfollah Safi Golpaygani in de conservatieve sjiitische stad Qom al in juli scherpe kritiek op Teherans realpolitik. „Het is een onherstelbare fout om een groepering met zo’n duidelijke geschiedenis van kwaad en moorddaden te vertrouwen”, waarschuwde de prominente geestelijke.

Of die onvrede kan leiden tot protesten of verdere verdeeldheid binnen het regime, hangt deels af van de manier waarop de Taliban de Afghaanse sjiieten zullen behandelen. Nu ze in het middelpunt van de aandacht staan, lieten commandanten van de groepering het sjiitische Asjoera-feest vorige week doorgaan. Tegelijk vernielden strijders al een standbeeld van een Hazara-leider (een overwegend sjiitische minderheid) en meldde Amnesty dat de Taliban in juli negen Hazara-mannen hebben afgeslacht.

Als Iran zulk geweld laat passeren, ondermijnt dit volgens Aman zijn imago als leider van de sjiitische wereld, en zal de kloof tussen het regime en de bevolking groeien. Toch verwacht de analist dat Teheran de pragmatische toenadering tot de Taliban zal doorzetten. „De rechten van minderheden kunnen de regering uiteindelijk weinig schelen”, zegt ze. „Irans Afghanistanbeleid draait altijd om één ding: veiligheid.”