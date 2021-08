Volendam wil met kweekaal zelf de paling redden

Bioloog Camillo Rosso (36) doet de hele dag door niets anders dan proberen palinglarven in leven te houden. In de donkere, koude ‘larvenkamer’ van Glasaal Volendam voert hij de beestjes, verspreid over twintig watertanks, vijf keer per dag. „Alsof je kinderen hebt, alles draait om hen.”

Glasaal Volendam probeert al jaren glasaal – een soort babypaling – ‘in gevangenschap’ te kweken. De palingstand is sinds de jaren tachtig met 90 procent afgenomen, aldus de International Council for the Exploration of the Sea (ICES). Daarom moet er minder gevist worden, en meer gekweekt. Maar om volwassen paling op te kweken, zijn grote hoeveelheden glasaal nodig. En die worden tot dusver in het wild gevangen.

Maar hoe je zelf glasaal moet kweken – dat weet niemand. De voortplanting van palingen is één groot raadsel. De vis zwemt 6.000 kilometer naar de Sargassozee om zich voort te planten. Eenmaal uit het ei keren de jonge dieren terug naar de kust. Waarom, en wat daar precies gebeurt, is onduidelijk. Niemand heeft ooit een paling seks zien hebben.

In Volendam proberen ze een methode te vinden om palingen te kweken in het lab. Net als wetenschappers in Japan, Denemarken en Wageningen. Het is niet zozeer de vraag wanneer, maar eerder wie dit raadsel als eerste oplost. „Tot nu toe lijkt de Deense groep het verst”, zegt bestuursvoorzitter, bioloog en Edammer Nico van Straalen (69). Als zij melden dat ze paling kunnen kweken, heeft Glasaal Volendam „de race verloren”.

Geheim recept

Een race is het zeker, want met gekweekte glasaal valt in potentie veel geld te verdienen. Als het de biologen in Volendam lukt het geheime recept te vinden, staan ze klaar om vanaf 2030 te beginnen met commerciële productie van glasaal: ongeveer 25 ton (een grote vrachtwagen vol) per jaar, met een verkoopprijs tussen de 180 en 450 euro per kilo. Op een opbrengst van 4,5 à 11,3 miljoen kan dat jaarlijks 3,2 tot 9,9 miljoen winst opleveren.

Weliswaar kan Glasaal Volendam de palingmarkt ook bedienen als de concurrent sneller is. De markt is groot genoeg voor meer kwekers. Maar voor Volendam gaat deze strijd niet alleen om geld of wereldfaam. De paling is in feite een stukje cultureel erfgoed van het dorp. Hoewel er nog maar twee palingvissers over zijn (ooit voeren er 32 kotters de haven in en uit), identificeert het dorp zich volledig met de palingvisserij. Het was dan ook niet moeilijk financiering voor het plan te vinden. Na een kleine oproep in het lokale nieuwsblad boden veel Volendammers aan om te investeren: van de aandeelhouders komt 80 procent uit Volendam. Het project kostte sinds de start in 2015 tot nu toe 3 miljoen euro.

Het gevoel dat de paling niet verloren mag gaan, heerst bij iedereen. „De paling is onze binding met het verleden”, zegt Jan Kwakman, inkoper bij een lokale visgroothandel. „Onze voorouders hebben allemaal paling gevist.” Kwakman investeerde 30.000 euro.

Ook een van de laatste palingvissers van het dorp vindt de kwekerij prachtig. Patrick Schilder en zijn visserijpartner Toppie Schilder – geen familie in de eerste lijn – lukt het amper het hele dorp in de behoefte aan vis te voorzien. „Ze staan aan wal te vechten om onze vis”, zegt Patrick.

Hormonen

Hoe proberen ze die paling dan te kweken bij Glasaal Volendam?

Simpel gezegd injecteren ze volwassen palingen met hormonen die de aanmaak van eicellen en sperma stimuleren. Wanneer de vissen geslachtsrijp zijn, knijpt het team van biologen de eitjes en het zaad eruit. Bioloog Van Straalen doet het voor: zijn hand, samengeknepen om een denkbeeldig palinglijf, beweegt hij ritmisch op en neer.

Vervolgens bevruchten ze de eitjes, net als bij een ivf-behandeling. Elke vrouwtjespaling produceert ongeveer 500.000 eitjes, die uiteindelijk uitgroeien tot larven. Tot dat moment gaat het in Volendam goed. Maar het is moeilijk de larven in leven te houden. Het record van Glasaal Volendam is een larve die vier weken overleefde.

Een larve in leven houden is een kwestie van het perfecte dieet. Dat gaat verder dan alleen de juiste samenstelling, met de juiste ingrediënten. Het biologenteam heeft inmiddels een werkend – voorlopig geheim – recept gevonden. Maar moet je de larven naar een speciale tank verplaatsen om te eten? En hoe vaak dan, hoe veel? Daar proberen ze nu in Volendam, Wageningen, Denemarken en Japan achter te komen.

In het lab legt bioloog Daan Maassen (28) een paar palingeitjes onder de microscoop en geeft instructies. Even aanvoelen of je liever met één of met twee ogen kijkt. Onder het glaasje liggen een stuk of tien doorzichtige cellen, waarin donkere puntjes – die lijken op kikkervisjes – heen en weer bewegen. „Als je goed kijkt, zie je dat de larven uit de eieren proberen te komen”, zegt hij. Intussen bereidt bioloog Annalena Karyda (27) de volgende hormoonbehandeling voor.

Maassen legt een larve onder het glaasje. Drie weken oud, en zeven tot acht millimeter groot. Het vinnetje beweegt, en achter het koppie kun je het hartje zien kloppen. Deze larve zit in de controlegroep die geen eten krijgt en heeft daarom geen darminhoud – dus ook geen donkere streep onderaan de buik. Als je goed kijkt, kun je de anus zien: een klein kanaal dat halverwege het wurmpje naar buiten komt.

Isolatie

Eigenlijk mogen er geen vreemden naar binnen in de ‘larvenkamer’. De diertjes leven in isolatie. Maar vandaag maakt bioloog Rosso een uitzondering. Schoenen uit, rode plastic klompen aan, een soort ‘crocs’, en even in een badje met een desinfecterende vloeistof staan.

Afhankelijk van hun leeftijd hangt er een rolgordijn voor de tank met larven. „Ze zijn gevoelig voor licht”, legt Rosso uit. Hij schijnt met een rood lichtje als hij de larven van dichtbij laat zien. Van wit licht raken ze van slag. En van te veel stress kunnen ze doodgaan.

Een stelletje „gekke” biologen dat iets probeert uit te vinden, noemt Nico van Straalen zichzelf en zijn team. Voorlopig werkt dat goed. Maar als ze een grotere ontdekking doen, zijn er meer bedrijfskundige kwesties – zoals opschalen en al dan niet aanvragen van een patent. Daar moeten ze over nadenken.

Maar ook als ze de eerste zijn met het perfecte voerprotocol, willen ze eigenlijk niet patenteren. „Als we dit stukje cultureel erfgoed van ons dorp willen behouden, moeten we ons geheim niet gelijk weggeven.”

Niet lang geleden stond er al een ondernemer uit China voor de deur, die wilde weten hoeveel miljoen hij moest neerleggen. Het is een kwestie van tijd voor er meer geïnteresseerden aankloppen. Van Straalen: „Het is onvermijdelijk dat we ooit met grotere bedrijven in gesprek moeten, maar dat is ook jammer. We willen het liefst Volendams blijven.”