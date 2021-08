Terwijl sopraan Fleming haar krachten spaart, houdt het Concertgebouworkest zich niet klein

Klassiek Sopraan Renée Fleming en het Koninklijk Concertgebouworkest o.l.v. Daniel Harding met muziek van Messiaen en Debussy. Gehoord: 20/8, Concertgebouw, Amsterdam. ●●●●●

Om het Amsterdamse Concertgebouw binnen te komen, moet je nu een vaccinatie- of testbewijs kunnen laten zien. Het is even wennen om weer arm tegen arm te zitten met je buren. Een brede haardos van de persoon voor je blokkeert eindelijk weer driekwart van je podiumzicht.

Ruim achthonderd mensen (normale capaciteit: bijna tweeduizend, toegestane capaciteit bij twee concerten per avond: duizend mensen) schoven vrijdagavond aan om sopraan Renée Fleming de Poèmes pour Mi van Olivier Messiaen te horen zingen.

Stralend zet ze haar mondkapje af als ze op haar plek staat. Fleming zingt met een soepele en beheerste stem, duidelijk getraind om niet over haar grenzen heen te gaan.

De negen liederen duren een half uur, en dat blijkt lang. Hoewel ze blijft stralen, vervlakt na verloop van tijd haar stem en klinkt ze wat krachteloos. In luidere delen laat ze zich gewillig overvleugelen door het orkest en geeft zo het emotionele werk uit handen. In plaats van te springen, schrijdt Fleming vol charme onder de lat door. Later blijkt ze haar krachten te hebben opgespaard voor de laatste liederen, die gelukkig sterker klinken.

Renée Fleming mist het heilige vuur

De klank van het orkest is warm en vol, maar vooral in de stukken van Debussy voor en na Messiaen lijkt dirigent Daniel Harding geen moeite te doen om het grote KCO ook eens klein te houden. Hij zet in elk deel zo vroeg en abrupt mogelijk alle registers open; soms werkelijk tot het tuut in je oren. La mer is één overweldigende watermassa waar kleine golfslagjes al snel niet meer zijn op te merken. Harding lijkt een expressionist uit Debussy te willen halen. Finesse moet komen uit korte solootjes; bijvoorbeeld aan het einde van het tweede deel, in een prachtig geslaagd een-tweetje tussen fluit en harp.