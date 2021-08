Movistar, de Spaanse miljoenenploeg, teert op het verleden in de Vuelta

De schrik was groot toen Alejandro Valverde op vrijdagmiddag opeens over een hobbel in het asfalt reed, de controle over zijn fiets verloor en in een afgrond gleed. De 41-jarige Spanjaard had zijn zinnen gezet op de winst in de zware bergetappe met finish op El Balcón de Alicante. Het liep totaal anders.

Valverde klauterde vanuit het ravijn omhoog en probeerde zichzelf te herpakken. Hoewel zijn lichaam aan alle kanten trilde, stapte hij weer op zijn fiets. Een groepje ploegmaten probeerde hem bij te staan. Tevergeefs. Veertig kilometer voor de streep stapte Valverde ontgoocheld af. Een dag later werd de winnaar van de Vuelta van 2009 aan zijn rechter sleutelbeen geopereerd.

Zondag moest de Belgische-Zwitser Johan Jacobs (24) op weg naar de Alto de Velefique eveneens na een val opgeven.

En zo moest de Spaanse Movistar-ploeg na één week verder zonder hun natuurlijke leider en hun Benjamin. Dat heeft voor- en nadelen, stelt dé Spaanse wielerjournalist Carlos Arribas, die de sport al decennia volgt voor El País. „Valverde is op zijn 41ste geen renner meer die de Vuelta zou kunnen winnen, maar hij geeft als geen ander het ritme van de koers aan. Valverde is de kapitein van de ploeg. En een soort vader voor de jonge profs”, vertelt Arribas op zaterdag vanuit zijn auto, twee uur nadat de Nederlander Fabio Jakobsen de achtste etappe heeft gewonnen. „Aan de andere kant is het nu tijd dat Enric Mas en Superman [de Colombiaan Miguel Angel López] zich gaan manifesteren als de nieuwe leiders.”

De 26-jarige Mas en de één jaar oudere López staan na de negende etappe respectievelijk nummer twee en drie in het klassement van de Vuelta, maar zijn in tal van opzichten zeer verschillend. Hoewel Mas nu zonder enige twijfel wordt gezien als de beste wielrenner van Spanje is zijn palmares nog gering, met een tweede plaats en een etappezege in de Vuelta van 2018. De bescheiden topper uit Mallorca kan in de bergen met de beste klimmers mee. Als een niet te stoppen dieselbus. Maar het ontbreekt Mas aan een punch.

20 miljoen euro

‘Superman’ López, die zijn bijnaam verdiende door in Colombia twee overvallers met zijn fiets te slaan, staat juist bekend om zijn tempowisselingen. Maar ook hij moet het vooralsnog doen met ereplaatsen, Lopez werd in 2018 derde in de Giro en de Vuelta.

Met het wegvallen van Valverde zijn de kopmannen López en Mas verweesd. Nu zijn ze aangewezen op de hulp van Carlos Verona (28), José Joaquín Rojas (36), Nélson Oliveira (32) en Imanol Erviti (37). Het is symptomatisch voor Movistar, dat zoekt naar successen die passen bij een team met een begroting van 20 miljoen euro per jaar. Daarmee zijn ze met afstand de grootste Spaanse ploeg, maar in de Vuelta teren ze vooral op resultaten uit het verleden.

De ploeg, die al 41 jaar bestaat, werd voorheen gesponsord door Reynolds, Banesto, Illes Balears en Caisse D’Epargne voordat het in 2011 als Movistar verder ging. Movistar ziet zichzelf graag als het Real Madrid van het wielrennen. Maar de voetbalclub heeft heel wat meer landstitels op zijn naam dan de vier eindzeges in de Vuelta van de wielerploeg: Pedro Delgado (1989), Abraham Olano (1998), Alejandro Valverde (2009) en Nairo Quintana (2016).

En nu, tijdens de 76ste editie van de Ronde van Spanje, lijkt Movistar op voorhand genoegen te moeten nemen met een bijrol. De Sloveen Primoz Roglic (31) van het Nederlandse Jumbo-Visma is vooralsnog, net als in 2019 en 2020, ongenaakbaar voor de rest. Ook voor Mas en López. De twee slaagden er op zondag in de bergen van Almería niet in tijdwinst te pakken op Roglic. Waardoor een eerbetoon aan Valverde uitbleef.

De dagzege ging naar de Italiaan Damiano Caruso. „De kans dat Mas of López de Ronde van Spanje zal winnen is niet groot. En dat vreet wel aan het zelfvertrouwen van de trotse formatie”, legt wielerschrijver Arribas uit. „Movistar zal zich vooral moeten richten op het winnen van etappes.”

Begroet met minachting

Het aura van de onverslaanbare wielerploeg is verdwenen. Net als het grote ontzag voor de zwarte rennersbus als die de straten van een Spaanse etappeplaats binnen komt rijden. Ze worden nu zelfs soms met minachting begroet.

Arribas: „Als je de ploeg bent met verreweg het meeste geld, dan ben je aan je stand verplicht om te winnen. Lukt dat, zoals in het verleden met Tour-zeges van Pedro Delgado, Miguel Indurain en Óscar Pereiro, dan lopen de fans met je weg. Maar nu het wat minder loopt gaat het poenerige imago juist tegen de ploeg werken.”

De miljoenenformatie schoot zichzelf in de voet door zich uitgebreid te laten volgen voor de serie Inside van Netflix. Daarbij volgde, op aandringen van de hoofdsponsor, een cameraploeg het team van Movistar in 2019 en 2020. Dit tot afgrijzen van de ploegdirectie en de renners, wier rauwe emoties in de spelersbus en de volgauto’s opeens voor een groot publiek zichtbaar werden. Arribas: „De fans vinden het prachtig om een kijkje in de bus te krijgen. Alsof ze in de kleedkamer van een voetbalploeg zitten mee te kijken. Maar voor het imago van de ploeg is het niet goed. Kleine ruzies en fouten worden uitvergroot. Daardoor lijkt het of er bij Movistar voortdurend van alles misgaat.”

Zo is van heel dichtbij te zien hoe ploegbaas Eusebio Unzué uit woede op het dashboard slaat als een van zijn renners in de bergen moet afhaken. Een conflict tussen mecaniciens en renners over nieuw materiaal komt uitgebreid aan bod.

Uit de vele afleveringen komt steeds het beeld naar voren van Valverde als de natuurlijke leider in de koers en in de bus en ’s avonds aan tafel. Hij zal op weg naar de finish van de Vuelta, op zondag 5 september in Santiago de Compostela, worden gemist. Arribas: „Movistar is dit jaar veel meer een vriendenploeg dan voorheen. Maar dat is nog geen garantie voor succes. Zeker niet nu de gangmaker en de enige grote ster met een gebroken sleutelbeen thuis zit.”