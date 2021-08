Ook een Russische zender kan nu een ‘buitenlands agent’ zijn

Opnieuw zijn nieuwsmedia in Rusland aangemerkt als ‘buitenlands agent’. Ditmaal zijn de populaire online televisiezender Dozjd en zeven journalisten van onderzoekssite iStories door de Russische Justitie op de zwarte lijst geplaatst. Ook de leider van een kritische organisatie uit de Siberische deelrepubliek Jakoetië kreeg het label, mogelijk na kritiek op overheid.

Het label wordt sinds 2012 gebruikt voor organisaties en nieuwsmedia die volgens de regering financiering uit het buitenland ontvangen. Op straffe van een geldboete moeten zij bij iedere publicatie in kapitalen vermelden dat die afkomstig is van een ‘buitenlands agent’.

Opmerkelijk is echter dat de in 2010 opgerichte nieuwszender Dozjd in Rusland geregistreerd is, en niet is verbonden aan een buitenlandse entiteit. Volgens juristen is Dozjd daarmee het eerste ‘puur’ Russische medium dat op de zwarte lijst is gezet. „Dozjd is een nieuwsmedium met een absoluut transparante financiering. Al onze jaarverslagen worden op de website gepubliceerd, wij hebben geen buitenlands geld”, zei hoofdredacteur Tichon Dzjadko in een reactie.

Nieuwssite iStories, geleid door de Russische onderzoeksjournalist Roman Anin, is in Letland geregistreerd. Eerder dit jaar werden de Russischtalige nieuwssites Meduza, Radio Free Europe en (het inmiddels opgeheven) VTimes op de zwarte lijst gezet. Net als iStories zijn zij echter in het buitenland geregistreerd.

In Russische journalistieke kringen is bezorgd gereageerd op de beslissing. Verschillende journalisten protesteerden dit weekend in Moskou voor het gebouw van de geheime dienst FSB. Zeker negen demonstranten werden aangehouden.

‘Moeilijk te verteren’

Volgens juristen kan de onverwachte nieuwe toepassing van de wet een bedreiging vormen voor de vele Youtube-media en bloggers met kritiek op de overheid. Ze plaatsen vraagtekens bij de beslissing van Justitie. „De wet bevat geen aparte categorie voor Russische media die de functie van buitenlands agent vervullen”, zei Michaïl Fedotov, nota bene een van de auteurs van de wet, tegen Dozjd. Hij adviseerde de zender om naar de rechter te stappen en bood aan om op te treden als expert.

De presidentiele raad voor de mensenrechten, waarvan Fedotov eerder voorzitter was, is ook kritisch en is in gesprek met Justitie. Een lid van de raad, Pavel Goesev, noemde de beslissing tegenover Vedomosti „hoogst onverwacht” en „moeilijk te verteren”.

In een interview met Dozjd verdedigde de woordvoerder van het ministerie voor Buitenlandse Zaken, Maria Zacharova, de maatregel. Volgens haar is het een reactie op Amerikaanse FARA-wetgeving, waarmee de VS organisaties als ‘agent’ aanmerken die onder buitenlandse controle staan. Zacharova plaatste op Facebook screenshots van de Amerikaanse wet, speciaal „voor al die betweters aan de geciviliseerde kant van de planeet, die oordelen over de ‘absurditeit’ van [deze] beslissing”, schreef ze erbij. Journalisten en juristen stellen echter dat die vergelijking mank gaat, omdat de Russische wet er uitsluitend op gericht is om redactioneel en financieel onafhankelijke nieuwsmedia verdacht te maken.