Nieuwe bestuurlijke cultuur moet je niet beloven maar doen

Er moet een nieuwe bestuurscultuur komen. Dat schijnt ten minste te staan in „de aanzet voor een opzet van een mogelijk regeerakkoord” dat de politieke leiders van VVD en D66, Mark Rutte en Sigrid Kaag, op maandag 16 augustus hebben aangeleverd. Het schijnt, want het stuk wordt niet openbaar gemaakt. De mogelijke coalitiepartners (PvdA/CDA/GroenLinks en ChristenUnie) hebben (waarschijnlijk) mondeling informatie en toelichting gekregen over de inhoud van dit stuk.

Maar veel informatie hierover wordt niet verstrekt. Niet alleen ‘gewone burgers’ maar ook veel gekozen leden van ons parlement tasten in het duister.

Meer algemeen is het onduidelijk hoe de stand van zaken is bij de kabinets(in)formatie. Sinds eind juni tot afgelopen maandag werd er geen nieuws naar buiten gebracht door de informateur. Er komen nu wel enkele algemene verklaringen. Of geruchten over een ophanden zijnde vergaande samenwerking van de fracties van PvdA en GroenLinks. Verder moeten wij het doen met kringen om de betrokkenen bij de informatie en enkele korte interviews voor de deur van de Tweede Kamer.

En natuurlijk is geduld een schone zaak en moet je een broedende kip niet storen, om maar enkele clichés te gebruiken, maar ja! In het kader van de openbaarheid had het de betrokkenen gesierd om „de aanzet voor een opzet voor een mogelijk regeerakkoord” openbaar te maken.

Onlangs zijn drie staatssecretarissen benoemd die lid bleven van de Tweede Kamer. De hoogleraren Wim Voermans en Bert van den Braak hebben in de media overtuigend aangegeven dat dit in strijd is met tekst én bedoeling van onze Grondwet.

Overigens is de tekst van artikel 57 van de Grondwet hierin ook voor leken volstrekt duidelijk. In antwoord op Kamervragen heeft de minister-president aangegeven dat het kabinet dit anders ziet en hun mening niet deelt. Daarbij heeft het kabinet geen enkel inhoudelijk argument genoemd. Dit is ook niet zo vreemd, want een dergelijk inhoudelijk argument is er simpelweg niet.

Deze drie bewindspersonen (Van Weyenberg van D66; Yesilgöz en Wiersma, VVD) zouden dan ook hun lidmaatschap van de Tweede Kamer moeten opgeven, volgens de Grondwet. Volgens de Kieswet is hun lidmaatschap van de Tweede Kamer zelfs van rechtswege vervallen.

De voorzitter van de Tweede Kamer dient volgens de Kieswet actie te ondernemen. Inmiddels is bekend geworden dat de Tweede Kamer over deze kwestie advies heeft gevraagd aan de Raad van State. Dit advies kan nog wel enige tijd op zich laten wachten. De vraag is wat er eerder is: een nieuw aangetreden kabinet of het advies van de Raad van State?

Meer praktisch is de vraag: waarom dit advies vragen? De Grondwet is duidelijk en de betreffende staatssecretarissen kunnen gewoon hun Kamerlidmaatschap opgeven. Als er een nieuw kabinet komt en voor hen daarin geen plaats is, zullen zij zeer spoedig weer kunnen toetreden tot de Tweede Kamer.

Ligt het aan mij dat die contouren van een nieuwe bestuursstijl tot op heden nog lastig te ontwaren zijn?

Na maanden discussie is de Tweede Kamer vorige week dinsdag en woensdag teruggekomen van reces om te discussiëren over de positie van tolken en andere lokale medewerkers van Nederland in Afghanistan. Rijkelijk laat. Dan wel helaas te laat in waarschijnlijk een aantal gevallen. Er wordt gesproken over procedures die gevolgd moeten worden en papieren die in orde moeten zijn. Andere landen lijken daadkrachtiger. Gelukkig konden (waarschijnlijk) een aantal Nederlandse diplomaten gebruik maken van de hulp van Oekraïne en andere landen.

Inhoudelijk een enorm gesteggel over het al dan niet uitvoeren van eerder aangenomen moties en de inhoud van nieuwe moties. En dit terwijl de beelden van de huidige situatie in Afghanistan ons voortdurend bereiken. En helaas zullen wij niet alles zien en is de werkelijkheid waarschijnlijk nog veel gruwelijker.

Terecht is er sprake van een enorme irritatie bij leden van de Tweede Kamer. De woede van onder andere Renske Leijten (SP), is zo mogelijk nog groter dan in de Toeslagenaffaire.

Ligt het aan mij dat die contouren van een nieuwe bestuursstijl tot op heden nog lastig te ontwaren zijn? Een nieuwe bestuurscultuur staat en valt niet enkel met wat formeel op papier komt te staan in een nieuw regeerakkoord, maar vooral in de praktijk van het openbaar bestuur. Of komt die nieuwe bestuurscultuur er pas na het sluiten van een eventueel nieuw regeerakkoord en moeten wij dus gewoon nog even geduld hebben als inwoners van Nederland? De drie thema’s die ik hier aan de orde stel, lijken op het eerste gezicht een beetje los van elkaar te staan. Dat is niet het geval. Cultuur, dus ook een (nieuwe) bestuurscultuur, laat zich niet opleggen door middel van formele regels en regeerakkoorden. Het gaat om de attitude. Na de Toeslagenaffaire lijkt er weinig geleerd te zijn. Helaas. Ook wanneer er, na verloop van tijd, een regeerakkoord zou komen met fraaie volzinnen over een nieuwe bestuurscultuur, is daarmee nog geen sprake van een nieuwe bestuurscultuur.