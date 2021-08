Little Kabul gelooft niet meer in Bidens beloftes

In Fremont, ook bekend als ‘Little Kabul’, slaapt de Afghaans-Amerikaanse gemeenschap dezer dagen maar weinig. Het tijdsverschil tussen het multiculturele Californische voorstadje en de echte Afghaanse hoofdstad is een half etmaal: als ze hier net opstaan, hebben hun familieleden daar er al een hele dag op zitten. En de berichten die ze dan – na alweer een kort nachtje – op hun telefoon lezen, worden hier met de dag verontrustender.

Zo werd Zorah Aziz (32) zaterdagochtend wakker met het nieuws dat haar Afghaanse man Nazir in het ziekenhuis ligt. Het stel is twee jaar geleden getrouwd en sinds hun laatste weerzien, afgelopen juni, is zij vier maanden in verwachting van hun eerste kind. Als echtgenoot van de in de VS geboren Aziz kreeg Nazir (23) in juni 2020 al een visum om in de VS te komen wonen. Maar nu zijn land veel sneller dan gedacht in handen van de Taliban is gevallen, heeft hij plots grote moeite hier gebruik van te maken.

Lees ook Wat betekent de Afghaanse afgang voor de VS?

„De afgelopen twee dagen was hij bezig om bij het vliegveld te geraken”, vertelt Aziz, terwijl op het schoolpleintje achter haar enkele tientallen andere Afghaanse Amerikanen zich op maken voor een korte protestmars door Fremont. „Hij was al voorbij de controleposten van de Taliban, en na eindeloos duwen en trekken in de chaos eindelijk bij de poort van de Amerikanen gekomen. Ik drukte hem op het hart: blijf altijd beleefd tegen ze. Dat deed hij ook. Hij had alle papieren bij zich. Zelfs een printje van het artikel dat [nieuwszender] NBC aan mij heeft gewijd. Maar hij stond niet op de lijst, zeiden ze. En toen hebben de Amerikanen hem uit de rij geduwd en viel hij op zijn hoofd.”

Mywand Zazay (29) werd zaterdagochtend ook wakker met verontrustend nieuws. Zijn vader, die tijdens de burgeroorlog van de jaren negentig naar de VS vluchtte, was deze zomer op familiebezoek in Kabul toen de opmars van de Taliban hem daar verraste. Voor hem als (inmiddels) Amerikaans staatsburger was er plek op een evacuatievlucht, liet het ministerie van Buitenlandse Zaken weten. Hij kon zich melden aan de vliegveldpoort.

„Maar het is voor hem nu veel gevaarlijker om naar de luchthaven te gaan, dan binnen te blijven bij onze familie”, vertelt Zazay in een zaaltje van de lokale Rotary-club waar hij met andere lokale inwoners een solidariteitsrally voor later in het weekeinde aan het voorbereiden is. „Dus mijn vader zei: ‘Geef mijn plek maar aan iemand die hem harder nodig heeft’.”

Evacuatie hapert

De marsen, waken en andere betogingen om aandacht te vragen voor Afghanistan volgen elkaar momenteel snel op in de Bay Area tussen San Francisco en San José, waar zo’n honderdduizend mensen met Afghaanse wortels wonen. De Amerikaanse militaire terugtrekking uit hun moederland zat er aan te komen, maar de chaotische wijze waarop hun huidige thuisland die voltrekt, wekt binnen de diaspora woede en verbijstering.

In de regio rond de San Francisco Bay wonen zo’n honderdduizend mensen met Afghaanse wortels. Zaterdag werd er betoogd in de voorstad Fremont, ook wel bekend als ‘Little Kabul’. Foto Merijn de Waal

De meest concrete eisen die de betogers stellen betreffen momenteel de evacuatie-operatie. De protestborden die ze deze ochtend meedragen tijdens hun mars, sommen ze op: ‘Houd het vliegveld open’, ‘bied een veilige doorgang’, ‘red onze Afghaanse medestanders’.

President Joe Biden beloofde vrijdag dat de VS alle Amerikaanse staatsburgers die naar huis willen, zullen evacueren. En dit geldt ook voor „die Afghanen die voor ons gewerkt hebben, voor ons gediend hebben of met ons ten strijde zijn getrokken”. Biden: „De VS houden zich aan hun belofte aan deze mensen, en andere kwetsbare Afghanen, zoals vrouwenleiders en journalisten.”

Lees ook deze interviews met twintig Afghaanse vrouwen over leven onder de Taliban

Maar onder de betogers in Fremont worden die presidentiële toezeggingen een dag later amper geloofd. Er zitten nog tienduizenden potentiële evacués in Kabul en de situatie rond het vliegveld is hoogst onvoorspelbaar. „Het kan zijn dat Biden dat werkelijk denkt”, zegt Aisha Wahab, een gemeenteraadslid uit het naburige Hayward, over haar Democratische partijgenoot. „Maar als we zien hoe snel de Taliban de afgelopen weken zijn opgerukt, moet hij toch ook begrijpen dat het erg lastig is om nog zulke beloftes te doen.”

Volgens Wahab, die zich trots presenteert als „de eerste Afghaans-Amerikaanse vrouw die werd gekozen in een publiek ambt in de VS”, staat de Amerikaanse geloofwaardigheid op het spel. „Wij als de Verenigde Staten van Amerika moeten onze bondgenoten beschermen. De reden dat Afghanen bereid waren voor ons te komen werken, dat we ze konden rekruteren, was dat ze de Amerikaanse overheid geloofden dat ze naar de VS zouden kunnen vluchten, als het misliep. We moeten ons aan ons woord houden.”

Verscheurd

De echtgenoot van Zorah Aziz en de vader van Mywand Zazay werkten niet eens voor de Amerikanen. Maar als het voor hen al onmogelijk of te gevaarlijk blijkt om op het vliegveld te komen, belooft dat weinig goeds voor de voormalige Afghaanse medewerkers van de VS, die nog veel meer te vrezen hebben van de Taliban. Zazay: „De Taliban zijn blijkbaar een te verwaarlozen probleem geworden voor de VS. Maar niet alleen kunnen ze groeien – net als kanker – we falen bovenal als bondgenoot van de Afghanen. Dat verscheurt mij.”

Aziz, die net heeft gehoord dat haar man uit het ziekenhuis is ontslagen met de diagnose van een vermoedelijke hersenschudding, is ook bitter: „Dit is een ultiem verraad. Net zoals de laffe Afghaanse leiders – president Ghani voorop – hun bevolking in de steek laten, zo lopen wij ook weg. Natuurlijk moesten we daar een keer weg, maar toch niet zo?”

Lees ook Twintig jaar strijd: de Amerikaanse oorlog tegen moslimterreur die de wereld veranderde